18 домашних кулинаров, которых лучше не подпускать к кухне и на пушечный выстрел
Наверняка казусы на кухне случались хоть раз у каждого из нас — при этом неважно, профан вы в кулинарном искусстве или отличный повар. Кого-то фиаско настигает во время творческого вдохновения при приготовлении торта, кто-то становится жертвой запарки на рабочем месте, а кто-то вообще просто хотел сделать обычный бутерброд. Но существует еще одна категория людей, и их лучше и близко не подпускать к процессу готовки, а то точно что-нибудь начудят.
Мы в AdMe.ru уверены, что готовить может каждый. Просто у некоторых получается создавать кулинарные шедевры легко и непринужденно, а другим нужно долго и упорно учиться и трудиться, чтобы сделать вкусное блюдо. И на этом нелегком пути могут подстерегать разные маленькие катастрофы — например такие, какие случились с людьми из нашей подборки.
«Попросила мужа нарезать авокадо. Теперь мне кажется, что я вышла замуж за очень странного мужчину»
«Сделал вареную колбасу по рецепту. Вот только свекольного сока не было, зато нашел зеленый краситель для яиц»
«Преисполнившись решимости, задумал сегодня утром удивить жену и детей. Итак, ожидание и реальность...»
«Вот так выглядит попытка моей сестры сделать красивый десерт для своих детей»
Наверняка человек очень старался
«Мой новый рецепт: баклажан с расплавленной ручкой ножа»
«Так выглядит классический тост с ветчиной в моем исполнении»
«Повар забыл снять упаковку с ломтика сыра перед тем, как добавил его в бутерброд моей жены»
«Захотелось пиццы, и это было лучшее, что я смог придумать. Консервированный соус для пиццы, сыры гауда и чеддер, салями и булочка для хот-догов»
«Приготовленная мной булочка с корицей. Печь нужно при 200 градусах в течение 6 часов»
«Это должны были быть клубничные брауни»
«Кулинария — это не мое»
«Моя золовка любит делать разнообразные закусочные наборы. Она предложила и мне попробовать сделать такой, так что мы с сестрой сотворили это»
Ну почти получилось
«Вот так делает тосты мой сосед по комнате»
«Мама была очень рада, когда в прошлый раз мне понравился ее мясной рулет, поэтому она сделала еще один. Специально для меня»
«Этот хлеб я сделал сам»
«Вчера дочь решила приготовить на всю семью. Ей 12 лет, и она иногда готовит выпечку. Решила сделать нам сюрприз. Это оказались блины с красителем для куриных яиц»
А у вас или ваших знакомых были кулинарные провалы?
Фото на превью Sarahsmart654 / reddit