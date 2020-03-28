18 домашних кулинаров, которых лучше не подпускать к кухне и на пушечный выстрел

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Наверняка казусы на кухне случались хоть раз у каждого из нас — при этом неважно, профан вы в кулинарном искусстве или отличный повар. Кого-то фиаско настигает во время творческого вдохновения при приготовлении торта, кто-то становится жертвой запарки на рабочем месте, а кто-то вообще просто хотел сделать обычный бутерброд. Но существует еще одна категория людей, и их лучше и близко не подпускать к процессу готовки, а то точно что-нибудь начудят.

Мы в AdMe.ru уверены, что готовить может каждый. Просто у некоторых получается создавать кулинарные шедевры легко и непринужденно, а другим нужно долго и упорно учиться и трудиться, чтобы сделать вкусное блюдо. И на этом нелегком пути могут подстерегать разные маленькие катастрофы — например такие, какие случились с людьми из нашей подборки.

«Попросила мужа нарезать авокадо. Теперь мне кажется, что я вышла замуж за очень странного мужчину»

«Сделал вареную колбасу по рецепту. Вот только свекольного сока не было, зато нашел зеленый краситель для яиц»

«Преисполнившись решимости, задумал сегодня утром удивить жену и детей. Итак, ожидание и реальность...»

«Вот так выглядит попытка моей сестры сделать красивый десерт для своих детей»

Наверняка человек очень старался

«Мой новый рецепт: баклажан с расплавленной ручкой ножа»

«Так выглядит классический тост с ветчиной в моем исполнении»

«Повар забыл снять упаковку с ломтика сыра перед тем, как добавил его в бутерброд моей жены»

«Захотелось пиццы, и это было лучшее, что я смог придумать. Консервированный соус для пиццы, сыры гауда и чеддер, салями и булочка для хот-догов»

«Приготовленная мной булочка с корицей. Печь нужно при 200 градусах в течение 6 часов»

«Это должны были быть клубничные брауни»

«Кулинария — это не мое»

«Моя золовка любит делать разнообразные закусочные наборы. Она предложила и мне попробовать сделать такой, так что мы с сестрой сотворили это»

Ну почти получилось

«Вот так делает тосты мой сосед по комнате»

«Мама была очень рада, когда в прошлый раз мне понравился ее мясной рулет, поэтому она сделала еще один. Специально для меня»

«Этот хлеб я сделал сам»

«Вчера дочь решила приготовить на всю семью. Ей 12 лет, и она иногда готовит выпечку. Решила сделать нам сюрприз. Это оказались блины с красителем для куриных яиц»

А у вас или ваших знакомых были кулинарные провалы?