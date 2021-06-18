18 доказательств того, что жизнь в браке — ни с чем не сравнимое развлечение

Сколько бы лет вы ни были в браке, всегда находится повод для новых шуток и приключаются истории на миллион, которые потом еще внукам захочется рассказать. Если оба партнера сохраняют отменное чувство юмора, семейная жизнь каждый день будет играть новыми красками. А это немаловажно для того, чтобы сохранить крепкие отношения.

Мы в AdMe.ru радуемся, когда пользователи сети не жалеют времени и выкладывают свои особые семейные подколы в интернет. Ведь от таких постов всегда поднимается настроение.

«Попросила мужа купить тампоны. Он прислал фото из магазина, и теперь мне страшновато...»

«Ватные тампоны с мылом».

Когда жена умеет напугать одним вопросом

«Все еще моя лучшая шутка для жены на 1 апреля. Я разбил окно старой машины, опустил стекло вот этой, разбросал осколки. Она даже не удивилась»

«Моя жена уснула вот так, и я решил воспроизвести „Сотворение Адама“»

В браке всегда нужно думать, что говоришь

Вот они, преимущества выхода на пенсию

«Бешу жену, делая вот так каждый раз, когда она выкладывает фотки»

«Жена подписала это видео: „Хотела бы я, чтобы он смотрел на меня так же“»

Со временем собака становится полноценным членом семьи

Не каждому под силу осваивать новые технологии

«Эта рамка слишком долго висела на стене без фото. Сегодня вечером, когда жена пошла спать, я решил взять дело в свои руки...»

«Утром моя жена решила добавить к кофейным зернам кошачьего корма»

Двойные стандарты во всей красе

Когда у твоей второй половинки очень специфический юмор

«Муж попросил меня разогреть круассан, чтобы он был очень хрустящим... Думаю, я справилась на отлично!»

«Моя подруга оставила мужу вот такую записку на двери»

«Я общаюсь с коллегами в Zoom. Не заходи без одежды».

В браке месть бывает особенно сладка

«Жена заказала шарики на мой день рождения. Спросил, почему на карточке знаки вопроса. А она сказала, что там должны были быть сердечки. Хм...»

«С 40-летием, муж! Люблю тебя??»