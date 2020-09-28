18 доказательств того, что жизнь близнецов куда суровее, чем у других людей

Спустя месяц после того, как я родила своих двойняшек, мне надо было на плановый прием в поликлинику при роддоме. У мужа не получалось отпроситься на работе, у одной из бабушек примерно та же история, у другой — проблемы с ногами. Она могла посидеть с ребенком, но ехать в поликлинику ей тяжело. В итоге я решила ехать с каждой дочерью отдельно. В первый день мы сгоняли без приключений. Так как поликлиника при перинатальном центре, там все строго — на входе проверяют паспорта и записывают данные родителей. Вежливый охранник спросил, куда именно мы направляемся, переписал данные и вручил разовый пропуск. На второй день ровно в то же время я появляюсь в дверях больницы со второй дочерью. Охранник задумчиво на меня смотрит, понимая, что где-то меня уже видел. После того как он взял мой паспорт, чтобы переписать данные, он изменился в лице и, вероятно, подумал, что попал в День сурка. Пришлось его успокоить, объяснив, что у меня двойняшки.