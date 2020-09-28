18 доказательств того, что жизнь близнецов куда суровее, чем у других людей
Мы привыкли считать, что близнецы обязательно поразительно похожи друг на друга, однако это не всегда так. Если рождаются неидентичные близняшки, то они могут быть совершенно разными, как, например, светлокожая Люси Эйлмер с прямыми рыжими волосами и смуглая Мария Эйлмер с густыми темными кудрями. Зато идентичные двойняшки являются полной копией друг друга, и тогда в их жизни становится в 2 раза больше места для эпичных историй.
Мы в AdMe.ru считаем, что иметь близнеца — это не только настоящее испытание, но и огромное количество поводов для веселья. И вот вам доказательства.
- У моего первого начальника были сыновья-близнецы, но он держал фотографию только одного из них, потому что, цитирую: «Другой выглядит так же». Я много думал об этом. © t_robots / Twitter
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Пришел клиент, оформляем карту, все сделали, все классно. Через 2 часа возвращается, садится и говорит: «Хочу сделать карту» — и описывает точно такую же, как та, что я ему уже выдала. Да, это были близнецы, а я уже хотела брать отпуск. © amai_vy / Twitter
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Мы с братом — близнецы. Как-то мы решили набить тату. Понравился нам один и тот же эскиз, поэтому решили бить одинаковые. И тут брату пришло в голову приколоться над тату-мастером. Пришли в салон поодиночке в разные дни. Представьте реакцию мастера, когда приходит человек, которому ты вчера набил тату, а татуировки нет и он просит набить то же самое. © Подслушано / Vkontakte
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Однажды мой брат порекомендовал мне ресторан. Сказал, что они с женой ходят туда постоянно, там хорошая еда и очень дружелюбный персонал. Я пригласил туда свою супругу. Еда была действительно вкусной, но вот отношение персонала... Оно было где-то между холодным и откровенно враждебным. Как будто официантов возмущало наше присутствие. Меня озадачил контраст между тем, что мне рассказывали, и тем, что я увидел. Вдруг у входа в ресторан послышался громкий смех, а к нам тут же подошла извиняющаяся и улыбающаяся официантка. Вслед за ней показались мой брат и его жена. Сотрудники ресторана просто подумали, что брат изменяет своей законной супруге с какой-то блондинкой. © BobMacActual / Reddit
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Рядом живет семья, у них есть 2 сына-близнеца, абсолютно одинаковые мальчишки. Меня всегда веселят слова их папы: «Мне без разницы, кто ты, Вова или Коля, сынок, иди сюда». © ShyOwl / Pikabu
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Когда еще учился в школе, я зашел в гости к своим друзьям. И тут в комнату, где мы сидели, вошла их мама и спросила, как меня зовут. На тот момент мы были с ней знакомы уже 5–6 лет, так что я был чертовски озадачен. Повисла неловкая пауза, и тут в комнату снова зашла мама моих друзей. Так я узнал, что у нее есть сестра-близнец. © bogazicicat / Reddit
- У меня есть брат-близнец, с которым мы с детства не ладим. Всю жизнь дико бесило, что нас все путают, даже типа лучшие друзья. Но одна моя девушка выделилась: когда увидела общее фото, как-то хмурилась, а потом так неуверенно спросила: «А вы с ним не родственники случайно, а то как-то похожи». Охренел, сказал, мол, близнецы, нас все путают. Она долго возмущалась, что мы совсем разные, только немного похожи. Теперь она моя жена — единственный человек, разглядевший во мне меня. © Подслушано / Vkontakte
- У коллеги 2 пары близнецов. Младшие дочки — идентичные, и обе работают в одном и том же McDonald’s. Менеджер часто ставит одну на окошко оплаты, а другую на окошко еды просто для того, чтобы потроллить клиентов. © Goldendamo / Reddit
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Сосед работает в такси. Продолжает делиться историями. Сегодня приезжает на вызов. Заказ на 3 адреса. Подбегает к машине девочка. Закидывает на заднее сиденье пакет с вещами и говорит: «Можете ехать на 2-й адрес, там к вам выйдет другая девочка, пакет для нее. Она в темной куртке, ну... она... такая... вы все поймете!» Сдергивает с головы капюшон, показывая свое лицо: «Короче! Я к вам в машину сяду!» Она машину для сестры-близняшки заказала. © Risha73 / Pikabu
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Захожу в детскую, картина маслом: сидят 6-летние двойняшки и репетируют фразу хором: «Мы никогда не говорим вместе, вам послышалось!» © Toyas***Toyakisa / Pikabu
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Моя бабушка из двойни. Она родилась второй, первым родился дедушка. Родственники все время подшучивают: «Коля-Коля, ну что ты за джентльмен, пропустил бы даму вперед!» На что бабушка отвечает: «Он пропускал, а я ему говорю: „Коль, мне страшно, ты иди, посмотри, как там, скажешь потом, вылезать или нет“. Коля вылез и говорит: „Женечка, вылезай, тут хорошо!“ Я ему доверилась, вылезла... обманул, скотина!» © netidey / Pikabu
- Вообще, много забавных ситуаций происходит, когда у тебя двойня. Вот из последних. На приеме у ортопеда. Осматривает первого ребенка и спрашивает:
— Сколько ему?
— Нам полгода, — улыбаюсь.
— А второму? © Lanalash / Pikabu
- Однажды я пошел на вечеринку. Мой бритый налысо брат еще не пришел, но его подруга уже была там. Я по-дружески обнял ее, а потом ушел в другой конец комнаты. Их общий друг очень странно посмотрел на нас, потом он время от времени озирался по сторонам и что-то писал в своем телефоне. Вскоре пришел брат, поцеловал свою девушку и со всеми поздоровался. И тут парень взрывается: «Никто не хочет ничего объяснить? Что это за чертовщина? Я уже было подумал, что он отрастил волосы всего за один день!» © drumguy17 / Reddit
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Однажды утром мой друг поздоровался со своим братом-близнецом. Правда, вместо брата это было его же отражение в окне. Его мама до сих пор припоминает ему тот случай. © MaddMaddWorld / Reddit
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Подруга предложила познакомить меня с парнем, с которым у нас поразительное внешнее сходство. По ее словам, мы просто обязаны быть вместе, ведь мы так похожи! Я спросила: «Его зовут Джон?» Она ответила: «Ага! Вы с ним знакомы?» «Да, — говорю, — это мой брат!» © TobiDaDog / Reddit
- Когда мы учились в 6-м классе, мой брат приболел и остался дома, а я пошел в школу. Когда я шел по коридору, меня вдруг остановила незнакомая учительница и начала кричать, что мало того, что я прогулял ее урок, так у меня еще хватило наглости пройтись перед открытой дверью ее кабинета! Пришлось объяснять, что у меня есть брат-близнец. Она, конечно, подумала, что я придумал дурацкую отмазку, и мне пришлось пойти за другим учителем, который знал, что у меня есть брат, и подтвердил бы, что я говорю правду. © JSweat / Reddit
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Спустя месяц после того, как я родила своих двойняшек, мне надо было на плановый прием в поликлинику при роддоме. У мужа не получалось отпроситься на работе, у одной из бабушек примерно та же история, у другой — проблемы с ногами. Она могла посидеть с ребенком, но ехать в поликлинику ей тяжело. В итоге я решила ехать с каждой дочерью отдельно. В первый день мы сгоняли без приключений. Так как поликлиника при перинатальном центре, там все строго — на входе проверяют паспорта и записывают данные родителей. Вежливый охранник спросил, куда именно мы направляемся, переписал данные и вручил разовый пропуск. На второй день ровно в то же время я появляюсь в дверях больницы со второй дочерью. Охранник задумчиво на меня смотрит, понимая, что где-то меня уже видел. После того как он взял мой паспорт, чтобы переписать данные, он изменился в лице и, вероятно, подумал, что попал в День сурка. Пришлось его успокоить, объяснив, что у меня двойняшки.
- Когда я учился в колледже, у меня была девушка. Однажды я пришел к ней в гости. Когда она открыла дверь, я сказал ей, что мне нравится ее новая прическа, и поцеловал ее. Она ответила на поцелуй, мы вошли в дом, и она крикнула: «Пришел твой парень!» © vairoletto / Reddit
А вы бы хотели, чтобы у вас был близнец?