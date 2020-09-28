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18 доказательств того, что жизнь близнецов куда суровее, чем у других людей

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Мы привыкли считать, что близнецы обязательно поразительно похожи друг на друга, однако это не всегда так. Если рождаются неидентичные близняшки, то они могут быть совершенно разными, как, например, светлокожая Люси Эйлмер с прямыми рыжими волосами и смуглая Мария Эйлмер с густыми темными кудрями. Зато идентичные двойняшки являются полной копией друг друга, и тогда в их жизни становится в 2 раза больше места для эпичных историй.

Мы в AdMe.ru считаем, что иметь близнеца — это не только настоящее испытание, но и огромное количество поводов для веселья. И вот вам доказательства.

  • У моего первого начальника были сыновья-близнецы, но он держал фотографию только одного из них, потому что, цитирую: «Другой выглядит так же». Я много думал об этом. © t_robots / Twitter

  • Пришел клиент, оформляем карту, все сделали, все классно. Через 2 часа возвращается, садится и говорит: «Хочу сделать карту» — и описывает точно такую же, как та, что я ему уже выдала. Да, это были близнецы, а я уже хотела брать отпуск. © amai_vy / Twitter

  • Мы с братом — близнецы. Как-то мы решили набить тату. Понравился нам один и тот же эскиз, поэтому решили бить одинаковые. И тут брату пришло в голову приколоться над тату-мастером. Пришли в салон поодиночке в разные дни. Представьте реакцию мастера, когда приходит человек, которому ты вчера набил тату, а татуировки нет и он просит набить то же самое. © Подслушано / Vkontakte

  • Однажды мой брат порекомендовал мне ресторан. Сказал, что они с женой ходят туда постоянно, там хорошая еда и очень дружелюбный персонал. Я пригласил туда свою супругу. Еда была действительно вкусной, но вот отношение персонала... Оно было где-то между холодным и откровенно враждебным. Как будто официантов возмущало наше присутствие. Меня озадачил контраст между тем, что мне рассказывали, и тем, что я увидел. Вдруг у входа в ресторан послышался громкий смех, а к нам тут же подошла извиняющаяся и улыбающаяся официантка. Вслед за ней показались мой брат и его жена. Сотрудники ресторана просто подумали, что брат изменяет своей законной супруге с какой-то блондинкой. © BobMacActual / Reddit

  • Рядом живет семья, у них есть 2 сына-близнеца, абсолютно одинаковые мальчишки. Меня всегда веселят слова их папы: «Мне без разницы, кто ты, Вова или Коля, сынок, иди сюда». © ShyOwl / Pikabu

  • Когда еще учился в школе, я зашел в гости к своим друзьям. И тут в комнату, где мы сидели, вошла их мама и спросила, как меня зовут. На тот момент мы были с ней знакомы уже 5–6 лет, так что я был чертовски озадачен. Повисла неловкая пауза, и тут в комнату снова зашла мама моих друзей. Так я узнал, что у нее есть сестра-близнец. © bogazicicat / Reddit

© Shrek / DreamWorks Pictures, © SidorowSlava / Twitter
  • У меня есть брат-близнец, с которым мы с детства не ладим. Всю жизнь дико бесило, что нас все путают, даже типа лучшие друзья. Но одна моя девушка выделилась: когда увидела общее фото, как-то хмурилась, а потом так неуверенно спросила: «А вы с ним не родственники случайно, а то как-то похожи». Охренел, сказал, мол, близнецы, нас все путают. Она долго возмущалась, что мы совсем разные, только немного похожи. Теперь она моя жена — единственный человек, разглядевший во мне меня. © Подслушано / Vkontakte
  • У коллеги 2 пары близнецов. Младшие дочки — идентичные, и обе работают в одном и том же McDonald’s. Менеджер часто ставит одну на окошко оплаты, а другую на окошко еды просто для того, чтобы потроллить клиентов. © Goldendamo / Reddit

  • Сосед работает в такси. Продолжает делиться историями. Сегодня приезжает на вызов. Заказ на 3 адреса. Подбегает к машине девочка. Закидывает на заднее сиденье пакет с вещами и говорит: «Можете ехать на 2-й адрес, там к вам выйдет другая девочка, пакет для нее. Она в темной куртке, ну... она... такая... вы все поймете!» Сдергивает с головы капюшон, показывая свое лицо: «Короче! Я к вам в машину сяду!» Она машину для сестры-близняшки заказала. © Risha73 / Pikabu

  • Захожу в детскую, картина маслом: сидят 6-летние двойняшки и репетируют фразу хором: «Мы никогда не говорим вместе, вам послышалось!» © Toyas***Toyakisa / Pikabu

  • Моя бабушка из двойни. Она родилась второй, первым родился дедушка. Родственники все время подшучивают: «Коля-Коля, ну что ты за джентльмен, пропустил бы даму вперед!» На что бабушка отвечает: «Он пропускал, а я ему говорю: „Коль, мне страшно, ты иди, посмотри, как там, скажешь потом, вылезать или нет“. Коля вылез и говорит: „Женечка, вылезай, тут хорошо!“ Я ему доверилась, вылезла... обманул, скотина!» © netidey / Pikabu

© emelemur / Reddit
  • Вообще, много забавных ситуаций происходит, когда у тебя двойня. Вот из последних. На приеме у ортопеда. Осматривает первого ребенка и спрашивает:
    — Сколько ему?
    — Нам полгода, — улыбаюсь.
    — А второму? © Lanalash / Pikabu
  • Однажды я пошел на вечеринку. Мой бритый налысо брат еще не пришел, но его подруга уже была там. Я по-дружески обнял ее, а потом ушел в другой конец комнаты. Их общий друг очень странно посмотрел на нас, потом он время от времени озирался по сторонам и что-то писал в своем телефоне. Вскоре пришел брат, поцеловал свою девушку и со всеми поздоровался. И тут парень взрывается: «Никто не хочет ничего объяснить? Что это за чертовщина? Я уже было подумал, что он отрастил волосы всего за один день!» © drumguy17 / Reddit

  • Однажды утром мой друг поздоровался со своим братом-близнецом. Правда, вместо брата это было его же отражение в окне. Его мама до сих пор припоминает ему тот случай. © MaddMaddWorld / Reddit

  • Подруга предложила познакомить меня с парнем, с которым у нас поразительное внешнее сходство. По ее словам, мы просто обязаны быть вместе, ведь мы так похожи! Я спросила: «Его зовут Джон?» Она ответила: «Ага! Вы с ним знакомы?» «Да, — говорю, — это мой брат!» © TobiDaDog / Reddit

© DurovPavel / Pikabu
  • Когда мы учились в 6-м классе, мой брат приболел и остался дома, а я пошел в школу. Когда я шел по коридору, меня вдруг остановила незнакомая учительница и начала кричать, что мало того, что я прогулял ее урок, так у меня еще хватило наглости пройтись перед открытой дверью ее кабинета! Пришлось объяснять, что у меня есть брат-близнец. Она, конечно, подумала, что я придумал дурацкую отмазку, и мне пришлось пойти за другим учителем, который знал, что у меня есть брат, и подтвердил бы, что я говорю правду. © JSweat / Reddit

  • Спустя месяц после того, как я родила своих двойняшек, мне надо было на плановый прием в поликлинику при роддоме. У мужа не получалось отпроситься на работе, у одной из бабушек примерно та же история, у другой — проблемы с ногами. Она могла посидеть с ребенком, но ехать в поликлинику ей тяжело. В итоге я решила ехать с каждой дочерью отдельно. В первый день мы сгоняли без приключений. Так как поликлиника при перинатальном центре, там все строго — на входе проверяют паспорта и записывают данные родителей. Вежливый охранник спросил, куда именно мы направляемся, переписал данные и вручил разовый пропуск. На второй день ровно в то же время я появляюсь в дверях больницы со второй дочерью. Охранник задумчиво на меня смотрит, понимая, что где-то меня уже видел. После того как он взял мой паспорт, чтобы переписать данные, он изменился в лице и, вероятно, подумал, что попал в День сурка. Пришлось его успокоить, объяснив, что у меня двойняшки.

  • Когда я учился в колледже, у меня была девушка. Однажды я пришел к ней в гости. Когда она открыла дверь, я сказал ей, что мне нравится ее новая прическа, и поцеловал ее. Она ответила на поцелуй, мы вошли в дом, и она крикнула: «Пришел твой парень!» © vairoletto / Reddit

А вы бы хотели, чтобы у вас был близнец?

Фото на превью Подслушано / Vkontakte
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