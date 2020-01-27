18 доказательств того, что залог крепких отношений внутри семьи — любовь (к юмору)

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Залогом долгих и крепких отношений в семье (как супругов, так и родителей с детьми) являются не только умение доверять, поиск компромиссов и искренняя любовь. Важно, когда у членов семьи еще и все в порядке с юмором. Тогда любые ссоры и недопонимания не страшны. Это доказывают пользователи сети, которые делятся смешными моментами из своей семейной жизни.

Мы в AdMe.ru хотим, чтобы герои этой подборки стали примером для всех нас и на свете было как можно больше семей, члены которых позитивно реагируют на разные, даже пошлые шутки.

«Так мои родители смотрят кино»

Это подарок от бабушки

«Подарок не прилагается».

«Моя теща сшила всем мужчинам нашей семьи такие пижамные штаны и подарила на Рождество»

«Отец починил мою газонокосилку, пока меня не было. Вот что я увидел, когда пришел домой»

Есть кое-какие преимущества жизни в браке более 15 лет. Например, можно напугать жену картонной фигурой, которую она сама купила 5 лет назад

«А моя жена считает, что и спустя 25 лет брака можно выводить меня из себя. Постоянно пугает меня фигурой Зены»

«Моя мама нарисовала меня»

«Вот как выглядит настоящая любовь. Моя мама фотографирует моего отца, который делает вид, будто застрял в сушилке»

«Моя сестра заменила семейное свадебное фото в доме мамы кадром из „Джона Уика“. Мама ничего не замечает уже 3-й день»

«Мой младший брат та еще заноза в заднице»

«Моя мама связала моей собаке сигару»

«В торговом центре моя сестра начала плакать, поэтому я надел на нее это. Теперь я не могу воспринимать ее всерьез»

«Мама собрала мне обед, чтобы я перекусил во время сегодняшнего полета. Если что, мне 47 лет»

«На Рождество я купил родителям телевизор. Правда, сначала они подумают, что в коробке кое-что другое»

Надпись на коробке: «Качели любви».

«Я напился и заказал эту картину для своего брата. Я доволен собой»

«Мой папа сказал, что нашел лягушку в ванной и мне нужно помочь ее достать. Вот что я увидел»

«Я только что запеленал 17-летнего сына, так как он завидовал своей новорожденной сестре»

Краткая история семьи

А вы в своей семье как разыгрываете друг друга?