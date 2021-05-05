18 доказательств того, что за каждым «Пальчики оближешь!» скрываются пот и слезы

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Готовка — процесс настолько же творческий, насколько и трудоемкий. Но ради действительно вкусного блюда стоит пройти даже череду испытаний. Главное, что результат наверняка не разочарует.

Нас в AdMe.ru очень мотивируют как профессиональные кулинары, так и те, кто повелевает кухней на любительском уровне. Герои нашей сегодняшней подборки не понаслышке знают, что стоит за эстетичными фото еды в соцсетях и ароматными кушаньями на столе.

1. «Лимонный торт с ванильной глазурью в честь 100 продаж в моем магазине»

2. «Что я выкладываю в соцсети и что за этим стоит»

3. Когда в первый раз готовишь торт «Шифон»

4. «Целый месяц готовила круассаны, и вот мой прогресс»

5. «Мне 17, и я хочу быть профессиональным поваром. Это первый бургер, который я приготовила на новой работе»

6. Когда вторая половинка не оценила стараний

7. «Первая попытка приготовить багели»

8. «Раз в неделю я делаю суши. Вот такая лодка получилась на этой неделе!»

9. «Моя первая попытка приготовить клубничные кейк-попсы»

10. «Я не декоратор тортов, но горжусь этим зайцем»

11. Устрицы с коричневым маслом, приготовленные на первом месте работы. Повару 17 лет

12. «Торты, которые я приготовила для подруги, занявшей 2-е место на соревнованиях по бодибилдингу»

«Она буквально пожирала их глазами с самого начала соревнований, но не могла к ним притронуться, пока соревнования не закончились».

13. «Моя первая попытка приготовить капкейки»

14. «Учусь рисовать сливочным кремом, и это весело! Торт с пряностями и шоколадными панелями»

«Вдохновлялась одной из картин Боба Росса».

15. Всегда можно найти выход из любой ситуации

16. «Я не профи, но получилось отлично! Даже кошка хочет попробовать лимонный кекс»

17. «4-летний сын хотел торт в виде поезда на свой день рождения. Сказано — сделано»

18. «Разница между фото — 1 год»