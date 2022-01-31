18 доказательств того, что Япония уникальна, как отпечатки пальцев
Сегодня для того, чтобы рассмотреть страну с разных сторон, даже необязательно туда ехать. Никакие географические атласы и путеводители не покажут так метко все плюсы и минусы, странности и изюминки государства, как пользовательские фото и истории. А так как Япония настолько отличается от других стран, что все ее особенности невозможно перечислить, новые факты о ней набирают тысячи лайков и восторженных комментариев.
Мы в AdMe.ru верим, что эти фото помогут даже знатокам Японии посмотреть на нее под новым углом.
В Японии и полиция может быть милой
«Елка, привезенная из Галифакса, стоит на барже в северной Японии»
«Ретрокрышка люка в футуристическом стиле в префектуре Нара»
«Не могу позволить себе черешню в Японии, поэтому придется есть крабов»
«Превратил традиционную кладовку в старом японском доме в свое рабочее место»
«Парковки на скоростных трассах в Японии — это отдельный вид развлечений. Эта сделана в стиле эпохи Эдо: кажется, что ты вернулся на несколько веков назад»
«В Сидзуоке есть настоящий паровозик Томас»
Автоматы Gashapon, в которых можно вытащить одежду для пальцев и даже плотоядные растения
«Телефонная будка в префектуре Мияги»
Милый официант в кафе
И не менее милый пожарный гидрант
Только в Японии можно увидеть такое, просто проходя по улице
«В Японии вы можете пожертвовать свои налоги маленьким городкам и получить взамен местные деликатесы»
«Мне, например, прислали морепродукты: икру лосося, мясо краба. И я узнала, насколько огромными бывают щупальца осьминога».
Японцы очень находчивые даже зимой
Хотя в Токио чаще всего снега мало и хватает только на такого снеговика
«Комната для мам в ТЦ: есть пеленальные столики, маленькие унитазы и даже микроволновка, чтобы подогревать детское питание»
«Пришла я за красивыми зимними открытками для своих коллег, а тут все с сакурой»
«Горячий суп. Круто пить такой рамен в холодные зимние дни, чтобы согреться!»
А вы бывали в Японии? Какие традиции этой страны вас удивляют больше всего?
Фото на превью FaidEyren / Twitter, kazamatsuri / Twitter
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