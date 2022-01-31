18 доказательств того, что Япония уникальна, как отпечатки пальцев

Сегодня для того, чтобы рассмотреть страну с разных сторон, даже необязательно туда ехать. Никакие географические атласы и путеводители не покажут так метко все плюсы и минусы, странности и изюминки государства, как пользовательские фото и истории. А так как Япония настолько отличается от других стран, что все ее особенности невозможно перечислить, новые факты о ней набирают тысячи лайков и восторженных комментариев.

Мы в AdMe.ru верим, что эти фото помогут даже знатокам Японии посмотреть на нее под новым углом.

В Японии и полиция может быть милой

«Елка, привезенная из Галифакса, стоит на барже в северной Японии»

«Ретрокрышка люка в футуристическом стиле в префектуре Нара»

«Не могу позволить себе черешню в Японии, поэтому придется есть крабов»

«Превратил традиционную кладовку в старом японском доме в свое рабочее место»

«Парковки на скоростных трассах в Японии — это отдельный вид развлечений. Эта сделана в стиле эпохи Эдо: кажется, что ты вернулся на несколько веков назад»

«В Сидзуоке есть настоящий паровозик Томас»

Автоматы Gashapon, в которых можно вытащить одежду для пальцев и даже плотоядные растения

«Телефонная будка в префектуре Мияги»

Милый официант в кафе

И не менее милый пожарный гидрант

Только в Японии можно увидеть такое, просто проходя по улице

«В Японии вы можете пожертвовать свои налоги маленьким городкам и получить взамен местные деликатесы»

«Мне, например, прислали морепродукты: икру лосося, мясо краба. И я узнала, насколько огромными бывают щупальца осьминога».

Японцы очень находчивые даже зимой

Хотя в Токио чаще всего снега мало и хватает только на такого снеговика

«Комната для мам в ТЦ: есть пеленальные столики, маленькие унитазы и даже микроволновка, чтобы подогревать детское питание»

«Пришла я за красивыми зимними открытками для своих коллег, а тут все с сакурой»

«Горячий суп. Круто пить такой рамен в холодные зимние дни, чтобы согреться!»