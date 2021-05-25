18 доказательств того, что в каждом взрослом живет неугомонный сорванец

В каждом из нас живет ребенок. В ком-то настолько глубоко, что даже самые близкие редко видят его проявления. А кто-то дает ему полную свободу и может так почудить, что будет не стыдно рассказать об этом другим. Мало кто умеет придерживаться золотой середины и, оставаясь серьезным человеком, способен внезапно позволить своему внутреннему сорванцу порезвиться. Но это даже интереснее.

Мы в AdMe.ru считаем, что важно позволять себе иногда поребячиться. Ведь, что бы вы ни натворили, потом точно будет о чем вспомнить.

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«Быть моим другом — это всегда неимоверно весело»

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«Они еще и меняют цвет, когда намокают. В смысле «есть только детские размеры?!»

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Свозил вчера дочь в батутный центр. Через 2 часа забираю:

— Ну как попрыгала?

— Ой, пап, я просидела в капсуле отдыха все время, мультики смотрела.

— А батуты?

— Я так устала от школы, поэтому просто лежала и смотрела.

Сегодня заехал к ним, тоже хотел полежать, а там после 13 лет не пускают. © LRAss / Pikabu

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«Моя 96-летняя бабушка недавно начала смотреть „Симпсонов“. А еще она нарисовала Мардж и Гомера»

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