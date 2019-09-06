18 доказательств того, что в искусстве фотографии ракурс стоит на 1-м месте

37 0 35 6k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Не секрет, что залог удачной фотографии — правильно выбранный ракурс и перспектива. Иногда для того, чтобы сделать классный снимок, приходится хорошенько попотеть. Но бывает и так, что в процесс съемки вклинивается его величество случай, и тогда результат становится совершенно неожиданным, а порой и откровенно сверхъестественным.

В эту подборку AdMe.ru попали кадры, которые помогут посмотреть на мир под совершенно другим углом.

«С этого ракурса моя кошка кажется огромной»

Интересно, этот парень знает, что у него в груди дыра?

Сложенные стулья похожи на трехмерные фигуры

Когда один нос на двоих

Девушка в восторге от того, как ее парень двигает бутылку силой мысли

«Спешил добраться до своего стула, прежде чем сработает таймер на фотоаппарате. Теперь это одно из любимых фото моей семьи»

Симпатичный парень. Упакуйте!

«Смотри, я создаю облака»

Битва титанов

С высоты птичьего полета рисовые поля выглядят как витражи

Ощущение, что поезд метро движется по воде, а не по рельсам

Cобака выглядит так, как будто она сидит на стене

Почему оператор держит в руках уличный знак? Хотя погодите...

«А обычные котята есть?» — «Извините, остались только длинные»

А это, судя по всему, их мама

В какой-то момент показалось, что у Ким и правда железная нога

«Крошечный парень на моем плече»

Ох уж эти ваши интернеты

Признаемся, некоторые кадры откровенно взбудоражили нашу фантазию. Может быть, и в ваших архивах найдутся подобные фото?