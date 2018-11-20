18 неожиданных доказательств того, что природа прячет не один туз в рукаве

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Представляете ли вы, насколько огромен синий кит по сравнению с человеком? Знаете ли, как выглядит крокодил под водой, когда высовывает морду (нет, он вовсе не лежит горизонтально)? Доводилось ли вам встретить черную ящерицу или белую божью коровку? Если нет, скорее смотрите нашу подборку.

AdMe.ru собрал снимки, которые доказывают, что природе есть еще чем нас поразить.

1. Окаменелая кожа динозавра

2. Череп синего кита

3. Лист алоэ, с которого сняли кожицу

4. У этой ящерицы вместо хвоста еще одна конечность

5. Квадратные капли воды на батуте

6. Виноградинка в виде тыквы

7. Самые милые овцы на свете

8. Крошечное растение, которое выросло в автомобиле

9. Шерсть этого кота внутри белая

10. Застывшая волна. Озеро Байкал

11. Белая божья коровка

12. А вы тоже думали, что крокодил под водой лежит горизонтально?

13. Корни деформировали асфальт

14. Лучи, которые проходят сквозь аквариум

15. Нос, разделенный на два цвета

16. Дерево Мафусаил (экземпляр сосны остистой межгорной) — один из древнейших ныне живущих организмов. Его примерный возраст — 4 848 лет

17. Тыква в форме яблока, которая выглядит как арбуз

18. Исключительно черная ящерица