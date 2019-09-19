18 доказательств того, что у мужчин логика и юмор — часто одно и то же

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Не нужно быть ученым, чтобы доказать: мужской юмор — это отдельный вид искусства. Мужчины могут иронизировать над собой, своими девушками, детьми и даже домашними питомцами, но при этом редко когда переходят черту, и нам остается только лайкать результаты их неординарных задумок.

Мы в AdMe.ru демонстрируем вам лучшие образцы мужского юмора, в которых нестандартной логики и легкой иронии примерно поровну.

Парень целый месяц фотографировался возле своей девушки с кольцом, до того, как сделать ей предложение

И наконец сделал!

Этот преподаватель не доверяет лазерным указкам, поэтому пользуется удочкой

«Девушка оставила у меня в квартире тампон с пометкой R (right — правый). Кто-то подскажет мне, где найти левый, чтобы дома был полный комплект на всякий случай?»

«Мама позировала в милых сережках в виде вешалок. Потом зашел папа...»

«Я думала, тренер в зале флиртовал со мной, когда просил разрешения меня сфотографировать. Потом он прислал мне это и написал, что я показалась ему очень похожей на Базза Лайтера»

«Нашел сайт, на котором шторку для душа можно оформить как хочешь. Ни о чем не жалею»

Когда для твоей шутки достаточно всего одной буквы

Urban — городской, turban — тюрбан.

«Друг прислал мне это со словами: „Тебе нужна эта собака“»

«В отличие от остальных я наливаю молоко правильно»

«Я прикрепил глаза возле хвоста своего кота. Теперь он мамонт»

«Тот момент, когда ты осознаешь, что твоя дочь такого же размера, как и твои штурмовики»

«Самый дорогой день в моей жизни»

В переписках сложно оставаться серьезным

Как на самом деле мужчины хотят, чтобы с ними обращались, пока их друзья не видят

Что может быть красноречивее, чем реакция парней и их девушек на бросок букета на свадьбе

«Попросила парня подождать меня в машине, пока я отойду по делам. Немного задержалась. Вот что из этого вышло»

«Итак, вопрос: сколько девушек живет в квартире?»

«Решил походить на каблуках, и это жесть»

А какие необычные примеры мужской логики, которую легко перепутать с юмором, вы встречали в последнее время?