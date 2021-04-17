18 доказательств того, что у каждой девушки есть фотографии, которые она вряд ли поставит на аватарку
Стоит прогуляться по профилям подруг в социальных сетях, как закрадывается мысль, что они либо роковые красотки из Голливуда, либо просто модели. Их фото совершенны, в общем, как и наши, что таить. Однако мы неидеальны и за одним удачным кадром скрываются десятки провальных. При этом встречаются дамы, которые не боятся показать фотографию с не самой удачной версией себя.
Мы в AdMe.ru считаем, что все девушки на фото выглядят исключительно, с фильтрами и без. Но не отметить их смелость и умение посмеяться над собой просто не можем.
«Всем привет. Вот как я умею волшебным образом превращаться в красотку»
«Без очков я выгляжу как соседская девчонка, а в очках — как тетушка»
«Фото сделаны с разницей всего в один день. Спорим, вы были не готовы к такому»
«Это я в реальной жизни. А вот что могли бы видеть персонажи компьютерных игр»
«На первом фото я делаю прикольное селфи, а на втором — случайно включила фронталку»
«Надеюсь, вы не догадаетесь, что это один и тот же человек»
«Это я, когда меня пугают»
«С моей шеей происходит что-то непонятное»
«Так я выгляжу, когда просыпаюсь»
«Приветики»
«Просто я играю в регби»
«А так я выглядела после удаления зубов мудрости»
«Главный секрет моих удачных фото в том, что я попросту задерживаю дыхание»
«До сих пор и представить себе не могла, что моя шея может куда-то исчезнуть»
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«Это я в субботу вечером. Тоже я, но уже следующим утром»
«Искала хорошее видео со своей тренировкой, чтобы разместить в Instagram, но наткнулась на такую вот жемчужину. Шея, прощай»
«Вот как я выгляжу по утрам. Порой даже задумываюсь, почему муж все еще со мной»
А вы бы осмелились выложить в социальные сети свою самую неудачную фотографию?
Фото на превью novemberqueen32 / Reddit
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