18 доказательств того, что у каждой девушки есть фотографии, которые она вряд ли поставит на аватарку

Стоит прогуляться по профилям подруг в социальных сетях, как закрадывается мысль, что они либо роковые красотки из Голливуда, либо просто модели. Их фото совершенны, в общем, как и наши, что таить. Однако мы неидеальны и за одним удачным кадром скрываются десятки провальных. При этом встречаются дамы, которые не боятся показать фотографию с не самой удачной версией себя.

Мы в AdMe.ru считаем, что все девушки на фото выглядят исключительно, с фильтрами и без. Но не отметить их смелость и умение посмеяться над собой просто не можем.

«Всем привет. Вот как я умею волшебным образом превращаться в красотку»

«Без очков я выгляжу как соседская девчонка, а в очках — как тетушка»

«Фото сделаны с разницей всего в один день. Спорим, вы были не готовы к такому»

«Это я в реальной жизни. А вот что могли бы видеть персонажи компьютерных игр»

«На первом фото я делаю прикольное селфи, а на втором — случайно включила фронталку»

«Надеюсь, вы не догадаетесь, что это один и тот же человек»

«Это я, когда меня пугают»

«С моей шеей происходит что-то непонятное»

«Так я выгляжу, когда просыпаюсь»

«Приветики»

«Просто я играю в регби»

«А так я выглядела после удаления зубов мудрости»

«Главный секрет моих удачных фото в том, что я попросту задерживаю дыхание»

«До сих пор и представить себе не могла, что моя шея может куда-то исчезнуть»

Когда хочешь сделать крутое фото первого прыжка с парашютом. Ожидание и реальность

«Это я в субботу вечером. Тоже я, но уже следующим утром»

«Искала хорошее видео со своей тренировкой, чтобы разместить в Instagram, но наткнулась на такую вот жемчужину. Шея, прощай»

«Вот как я выгляжу по утрам. Порой даже задумываюсь, почему муж все еще со мной»