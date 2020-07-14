18 доказательств того, что широта души раскрывается лишь в поступках

Геройство и спасение жизней многим из нас кажется чем-то очень далеким, хотя маленькие жизненные подвиги способен совершить каждый из нас. Порадовать ребенка, угостить нуждающегося, помочь незнакомке перейти улицу или поддержать друга — все это так просто и так важно одновременно. Как и понимание того, что человечность кроется в мелочах.

Мы в AdMe.ru уверены, что каждый человек может сделать наш мир чуточку добрее. И за доказательствами этого не нужно далеко ходить.

Слепая девушка случайно забрела на участок, где велись строительные работы. Строители помогли ей очистить обувь от налипшего цемента

«Мы собрались очистить местный пляж от мусора. И в результате вынесли 165 кг отходов»

Есть люди, которые не оставляют попыток помочь другим. Даже если это не всегда возможно

«Моя мама (на фото в желтом) надевает поясную сумку каждый раз, когда выходит из дома. Она наполняет ее собачьим кормом, лакомствами и поводками в надежде найти какую-нибудь из пропавших соседских собак».

Кто-то оставил пса на улице под дождем и ушел в магазин, а охранник не стал смотреть на мокнущую собаку и нашел зонт

Чтобы этот слон снова смог нормально ходить, защитники дикой природы сделали ему протез ноги

Пока щенок спал, этот солдат не двигался с места

«Я лечусь от рака. Моя мама и лучший друг, чтобы поддержать меня, тоже побрили головы»

«Я разослала коллегам письма с просьбой покормить мою рыбку, пока я работаю удаленно. А вернувшись на работу, увидела этот график кормления. Растрогало до слез»

Этот парень провел реанимацию до приезда скорой и спас незнакомца от верной смерти

«Мы с женой шли в магазин, когда вдруг пожилому мужчине неподалеку стало плохо. Я не раздумывая стал делать ему непрямой массаж сердца, чтобы он смог дождаться приезда медиков. Позднее мне сказали, что у этого человека был сильный сердечный приступ, а я вот так запросто спас ему жизнь. Без этого он бы просто не выжил».

«Я съехал от токсичных родственников несколько дней назад. А сегодня учитель вручил мне этот конверт с запиской и картой ShopRite, чтобы я смог купить все, что мне нужно»

«Джастин, спасибо, что дал мне знать о твоем непростом положении. Будь на связи со мной, со своим наставником и своими родителями (хотелось бы в это верить). Надеюсь, приложенная карта сможет немного поддержать тебя в этот сложный период». «Отличный подарок для любого случая!»

«Сегодня нашла эту птицу в своей спальне. Она была в растерянности и тяжело дышала»

Есть еще люди, которые готовы помочь не словом, а делом

Порой приятная мелочь может запросто сделать твой день

«Если ты безработный и хочешь постирать одежду перед собеседованием, мы сделаем это для тебя бесплатно».

«Этот прохожий спас из горящего дома нашу собаку. На заднем плане вы можете увидеть нашу кошку, выпрыгивающую из окна»

«Нашла это забавное платье, в котором я выгляжу как принцесса Disney, и решила отправиться в нем к детям из детского сада. Учебный год закончился, и у меня уже заготовлены подарки для них»

«Моя подруга заметила, что я грущу, и пришла с подарками. Она принесла рисунки, сладости и письма, которые я могла бы читать, когда мне грустно»

«Мой 90-летний дедушка зашивает дыры, которые собака сделала в своей любимой игрушке»

Этот слоненок потерял часть левой ноги в ловушке, и теперь люди снова учат его ходить