AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь

18 доказательств того, что широта души раскрывается лишь в поступках

552193
2k

Геройство и спасение жизней многим из нас кажется чем-то очень далеким, хотя маленькие жизненные подвиги способен совершить каждый из нас. Порадовать ребенка, угостить нуждающегося, помочь незнакомке перейти улицу или поддержать друга — все это так просто и так важно одновременно. Как и понимание того, что человечность кроется в мелочах.

Мы в AdMe.ru уверены, что каждый человек может сделать наш мир чуточку добрее. И за доказательствами этого не нужно далеко ходить.

Слепая девушка случайно забрела на участок, где велись строительные работы. Строители помогли ей очистить обувь от налипшего цемента

© ethan_ripp / reddit

«Мы собрались очистить местный пляж от мусора. И в результате вынесли 165 кг отходов»

© Vinnypuh5000 / reddit

Есть люди, которые не оставляют попыток помочь другим. Даже если это не всегда возможно

© Hvnhaaa / reddit

«Моя мама (на фото в желтом) надевает поясную сумку каждый раз, когда выходит из дома. Она наполняет ее собачьим кормом, лакомствами и поводками в надежде найти какую-нибудь из пропавших соседских собак».

Кто-то оставил пса на улице под дождем и ушел в магазин, а охранник не стал смотреть на мокнущую собаку и нашел зонт

© Niyi_M / reddit

Чтобы этот слон снова смог нормально ходить, защитники дикой природы сделали ему протез ноги

Пока щенок спал, этот солдат не двигался с места

© -FaZe- / reddit

«Я лечусь от рака. Моя мама и лучший друг, чтобы поддержать меня, тоже побрили головы»

© amjh1414 / reddit

«Я разослала коллегам письма с просьбой покормить мою рыбку, пока я работаю удаленно. А вернувшись на работу, увидела этот график кормления. Растрогало до слез»

© LITTLEWASCHBAR / reddit

Этот парень провел реанимацию до приезда скорой и спас незнакомца от верной смерти

© frigginnathan / reddit

«Мы с женой шли в магазин, когда вдруг пожилому мужчине неподалеку стало плохо. Я не раздумывая стал делать ему непрямой массаж сердца, чтобы он смог дождаться приезда медиков. Позднее мне сказали, что у этого человека был сильный сердечный приступ, а я вот так запросто спас ему жизнь. Без этого он бы просто не выжил».

«Я съехал от токсичных родственников несколько дней назад. А сегодня учитель вручил мне этот конверт с запиской и картой ShopRite, чтобы я смог купить все, что мне нужно»

© drizzyjaay / reddit

«Джастин, спасибо, что дал мне знать о твоем непростом положении. Будь на связи со мной, со своим наставником и своими родителями (хотелось бы в это верить). Надеюсь, приложенная карта сможет немного поддержать тебя в этот сложный период».

«Отличный подарок для любого случая!»

«Сегодня нашла эту птицу в своей спальне. Она была в растерянности и тяжело дышала»

© Quelluna / reddit

Есть еще люди, которые готовы помочь не словом, а делом

© unaviable / reddit

Порой приятная мелочь может запросто сделать твой день

© qu1etmast3rmind / reddit

«Если ты безработный и хочешь постирать одежду перед собеседованием, мы сделаем это для тебя бесплатно».

«Этот прохожий спас из горящего дома нашу собаку. На заднем плане вы можете увидеть нашу кошку, выпрыгивающую из окна»

© distriived / reddit

«Нашла это забавное платье, в котором я выгляжу как принцесса Disney, и решила отправиться в нем к детям из детского сада. Учебный год закончился, и у меня уже заготовлены подарки для них»

© NeverMeant125 / reddit

«Моя подруга заметила, что я грущу, и пришла с подарками. Она принесла рисунки, сладости и письма, которые я могла бы читать, когда мне грустно»

© codswallopkahoot / reddit

«Мой 90-летний дедушка зашивает дыры, которые собака сделала в своей любимой игрушке»

© puzzled-bets / reddit

Этот слоненок потерял часть левой ноги в ловушке, и теперь люди снова учат его ходить

© AFP / EAST NEWS

А вам доводилось сталкиваться с людьми, чьи поступки вас восхищали?

Фото на превью Niyi_M / reddit
552193
2k