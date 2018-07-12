18 доказательств того, что романтичные поступки украшают мужчин похлеще шрамов

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На протяжении всей истории человечества мужчины шли на безумные поступки ради любви. И те, кто считает, что отчаянные романтики в наши дни попрятались куда-то в норы, глубоко ошибаются. Настоящие представители сильной половины человечества по-прежнему готовы и работать без устали, и не бояться казаться глупыми, и включать максимум креатива ради прекрасных дам.

AdMe.ru нашел 18 девушек, которые просто без ума от больших и маленьких романтичных поступков любимых мужчин.

1. «Пошла с утра на работу и даже не заметила. Боже, я так счастлива, плачу как младенец»

2. «Еще до того, как мои родители поженились, отец нанял художника, чтобы тот нарисовал портрет мамы. В качестве романтического жеста он попросил портретиста нарисовать на розе кольцо. Кажется, он уже тогда знал, что это та женщина, на которой он женится»

3. «Мой муж даст фору вашим»

4. «Раньше мой отец помогал маме прихорашиваться, а сейчас мужчины даже не удосуживаются отвечать на сообщения. Грустно»

5. «Решили с парнем провести день на пляже. Потратили

$ 4 на цветные карандаши и раскраски с любимыми мультгероями. Лучший способ потратить $ 4»

6. «Муж моей мамы построил для бабушки вот такие клумбы, чтобы ей не приходилось наклоняться, работая в саду. Вот это мужчина!»

7. «Мой парень фотографировал меня на каждом свидании, на которое мы ходили в прошлом году. На нашу годовщину он подарил мне эту книгу»

8. «На прошлой неделе была 3-я годовщина нашей свадьбы, а мы как раз отдали все имеющиеся деньги на проектирование дома. Поэтому вместо романтического ужина мы поехали на участок, где вскоре возведут наш дом, и съели по бутерброду. Как же хорошо, что я вышла замуж за этого парня»

9. «Мой парень помог мне определиться с цветом лака для ногтей, и я просто в восторге от его выбора»

10. «Папа влюбился в одну даму и, когда мы отправились в поход, написал ее имя на песке и отправил ей эти фотки»

11. «Меня не было в стране, когда MAC cosmetics бесплатно раздавал помады, и мой замечательный парень отправился в магазин, чтобы заполучить несколько штук для меня»

12. «Раньше я красилась под освещением обычной настольной лампы, смотрясь в маленькое розовое зеркальце. Сегодня я пришла домой с работы, где меня поджидал такой сюрприз от моего парня»

13. «Брат откладывал свои карманные деньги, чтобы купить мне на день рождения это кольцо»

14. «Мой парень решил сделать мне сюрприз и превратил мою любимую фотографию в поп-арт-картину»

15. «Как-то раз я сказала парню, что мне очень нравятся черные розы, а сегодня он подарил мне на день рождения лучший букет, который можно себе только представить. Черт, он превзошел сам себя»

16. «Мама попросила своего ухажера прихватить ей персиков по пути домой, и он прихватил. Прихватил чье-то дерево»

17. «Он никогда не перестанет меня удивлять»

18. «Говорит: „Я помыл их для тебя“. Ржу»

Какая-нибудь романтическая история была хоть раз в жизни даже у самого завзятого реалиста и прагматика. Делитесь же ею скорее!