18 доказательств того, что природа действительно творит чудеса. Причем совсем рядом с нами

С самого детства мы привыкли слышать, что кто-нибудь из нашего окружения обязательно «вылитый дед» или «вылитая мама». Становясь взрослее, мы лучше понимаем причины таких явлений. В школе нам объясняют, почему некоторые из нас так похожи на своих родных. Но даже несмотря на имеющийся у нас багаж знаний о генетике, время от времени мы не можем не поразиться схожести двух родственников, ведь некоторые люди выглядят как точные копии своих предков.

Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо снимков-сравнений, которые герои нашей сегодняшней подборки опубликовали в сети. Ведь такую филигранную работу матери-природы встретишь далеко не каждый день.

«Это моя мама в 1986-м и я в 1999-м»

«Мой папа и я в одном и том же возрасте (17 лет)»

Да ваш отец вылитый Тимоти Шаламе! Но вы, если честно, нет. © Erkkimerkkinen / Reddit

«Маме 21, а мне 27»

«Моя бабуля и я. Нам тут по 3 годика»

«Я самый настоящий вампир. И вот тому доказательство — „мое“ фото из 40-х годов. Шучу, это мой двоюродный дедушка»

«Мой прадед и я»

«Родственник со стороны отца и я. Я определенно вижу сходство!»

«Мой дед и я. Фото с разницей в 40 лет»

«Бабуля и я»

«Это мой двоюродный дедушка в 1940 году и я»

«Мне сказали, что мы очень похожи. Это моя прабабушка и я»

«Нашла сегодня фото моего прадедушки. А вот и мое. Как думаете, есть сходство?»

«Мама в 2005 году и я сейчас. Мне все говорят, что я выгляжу точь-в-точь как она в молодости»

«Моя прабабушка и я. Поверить не могу, что от нее мне досталась только 1/8 часть генов»

«Слева я, справа мама. Нам обеим на фото примерно по 2 года»

Очевидно, ваша мама просто взяла и клонировала сама себя! © itsallaboutfantasy / Reddit

«Только теперь понял, что брови мне достались от прадедушки»

«Я — копия своей мамы. А моя дочь — копия меня. Наши гены суперсильные»

«Это мой дедушка по папиной линии и я. Я всегда говорила, что не похожа на своих родителей. Но вот папины гены во мне точно есть»