18 доказательств того, что природа действительно творит чудеса. Причем совсем рядом с нами
С самого детства мы привыкли слышать, что кто-нибудь из нашего окружения обязательно «вылитый дед» или «вылитая мама». Становясь взрослее, мы лучше понимаем причины таких явлений. В школе нам объясняют, почему некоторые из нас так похожи на своих родных. Но даже несмотря на имеющийся у нас багаж знаний о генетике, время от времени мы не можем не поразиться схожести двух родственников, ведь некоторые люди выглядят как точные копии своих предков.
Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо снимков-сравнений, которые герои нашей сегодняшней подборки опубликовали в сети. Ведь такую филигранную работу матери-природы встретишь далеко не каждый день.
«Это моя мама в 1986-м и я в 1999-м»
- Все-таки генетика — пугающая штука. © jaqow / Reddit
«Мой папа и я в одном и том же возрасте (17 лет)»
- Да ваш отец вылитый Тимоти Шаламе! Но вы, если честно, нет. © Erkkimerkkinen / Reddit
«Маме 21, а мне 27»
«Моя бабуля и я. Нам тут по 3 годика»
«Я самый настоящий вампир. И вот тому доказательство — „мое“ фото из 40-х годов. Шучу, это мой двоюродный дедушка»
«Мой прадед и я»
«Родственник со стороны отца и я. Я определенно вижу сходство!»
«Мой дед и я. Фото с разницей в 40 лет»
«Бабуля и я»
«Это мой двоюродный дедушка в 1940 году и я»
«Мне сказали, что мы очень похожи. Это моя прабабушка и я»
«Нашла сегодня фото моего прадедушки. А вот и мое. Как думаете, есть сходство?»
«Мама в 2005 году и я сейчас. Мне все говорят, что я выгляжу точь-в-точь как она в молодости»
«Моя прабабушка и я. Поверить не могу, что от нее мне досталась только 1/8 часть генов»
«Слева я, справа мама. Нам обеим на фото примерно по 2 года»
- Очевидно, ваша мама просто взяла и клонировала сама себя! © itsallaboutfantasy / Reddit
«Только теперь понял, что брови мне достались от прадедушки»
«Я — копия своей мамы. А моя дочь — копия меня. Наши гены суперсильные»
«Это мой дедушка по папиной линии и я. Я всегда говорила, что не похожа на своих родителей. Но вот папины гены во мне точно есть»
А на кого из ваших предков похожи вы?
Фото на превью theSUandpokemonkid / Reddit
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