18 доказательств того, что порой и детям нужно много терпения, чтобы понять родителей

Мы привыкли к тому, что чаще всего именно родителям сложно понять своих детей, ведь меняются тренды, сленг, мода, появляются новые приложения и гаджеты. Но это не значит, что по другую сторону баррикад никогда не возникает недопонимания. И тогда проявить лояльность и запастись терпением нужно уже детям.

Мы в AdMe.ru верим, что, только побывав в роли и детей, и родителей, можно с юмором и терпением воспринимать любые неурядицы и казусы в отношениях. А в конце статьи вас ждет бонус, который докажет, что с возрастом понимаешь маму и папу гораздо лучше.

«Мама прислала фото с дачи»

«Как родители приглашают меня в родной город»

«Если я оставлю тарелку на столе, меня ругают. Но сами родители могут себе позволить не убирать мусор»

«Больше 20 лет я умоляла родителей заменить ковровое покрытие в ванной. Понадобилось всего лишь немного плесени, чтобы они наконец решились (за 2 месяца до моего отъезда)»

«Встал рано, чтобы приготовить завтрак родителям. Как же на меня разозлились за то, что я использовал „гостевые“ дорогущие чайные пакетики!»

Когда папа остается немногословным в любой ситуации

«Вот что папа оставил в холодильнике, оправдывая это словами: „Я хотел, чтобы вы тоже попробовали“»

Иногда мам не остановят никакие преграды, даже самые мощные

«Брат бросил телефон и разбил мой монитор. А родители почему-то злятся и на меня тоже»

Иногда лучше обойтись без уточняющих вопросов

«Вот какую туалетную бумагу мой папа купил для гостевой ванной комнаты»

Со временем контролирование гаджетов перестает быть прерогативой родителей

«Как мой папа закрывает коробку с хлопьями»

Когда у кого-то «помидоры маминой подруги»

«Вот как папа стирает вещи. Говорит, это полная загрузка и это экономит наши деньги...»

Видимо, кто-то неудачно наступил на деталь. И пошло-поехало...

«Я уехала, мои родители приютили ежа и назвали Олей»

Не все родители извиняются напрямую

Бонус: но рано или поздно понимаешь, что твои родители желают тебе только лучшего

Однажды общались с бывшими одноклассницами, и разговор зашел о том, что мы могли бы посоветовать себе 20 лет назад. Но без конкретики, например, нельзя посоветовать купить акции Apple. Говорили, говорили, и вдруг до нас дошло, что то же самое тогда нам твердили наши мамы... Кто бы слушал... © Chudokabra / Pikabu