18 доказательств того, что по части творчества и изобретательности дети переплюнут любого взрослого
Мышление детей часто поражает взрослых своей оригинальностью, потому что малыши еще не подвержены стереотипам. Примерно то же самое происходит и с детским творчеством. Ведь кто еще может нарисовать индейку в костюме Спайдермена? Только 5-летняя девочка.
В редакции AdMe.ru много родителей, поэтому мы всегда с удовольствием изучаем шалости малышей и охотно делимся ими с вами.
«Моя дочь засунула свои сандалии в мои рабочие ботинки, чтобы она могла их надевать и „быть как папа“»
«Племянница моей девушки решила починить книжку, вырезав из какого-то плаката глаза и приклеив их на место утраченных»
«Прошу любить и жаловать — лесные соседи!»
«Пришлось ехать и покупать! Правда, „Шанель“ ей рановато — нашла духи по возрасту»
«Моя дочь нарисовала мне открытку на день рождения»
«40? Я требую пересчитать!»
«7-летние девочки очень хорошо знают, как ударить вас по больному месту»
«Дорогой папочка! Теперь ты на год ближе к смерти. Счастливого дня рождения! Люблю».
«Это домашнее задание моей четвероклашки. „Мне даже не пришлось думать“, — сказала она»
«Напишите 7-значное число, у которого на месте десятков тысяч будет 6».
«Мой племянник едва не угробил меня прошлой ночью. Он поставил своего штурмовика в коридоре рядом с ванной»
«Иду сегодня мимо школы, а там вот такие новогодние украшения»
«Вчера сынишка написал письмо Деду Морозу. Ну и где я это „куплю“?!»
Цели третьеклассника на учебный год
«В этом году я планирую съесть буррито, не разрезая его пополам».
«Моя собака выгрызла глаза игрушке, но сестренка не расстроилась»
«Моя 7-летняя дочь сделала эту фотографию и прислала ее мне»
«Поймала своего сына за попыткой запустить фейерверк»
«Мой 6-летний мальчик нарисовал пасхальное яйцо для конкурса в школе»
«Моя 4-летняя дочь принесла домой этого пряничного человечка из детского сада. Он уже несколько раз пугал меня и мою жену»
Минимализм прокрался даже в детские поделки из LEGO
Подпись к детальке LEGO в центре: «Червяк».
«Первым школьным заданием моей 5-летней племянницы было замаскировать индейку, чтобы она пережила День Благодарения. Представляю вам результат»
«Вот такой костюм на Хеллоуин выбрала моя 2-летняя дочь»
А как отжигают ваши дети? Поделитесь фотографиями и историями об их творчестве.