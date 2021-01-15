18 доказательств того, что по части творчества и изобретательности дети переплюнут любого взрослого

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Мышление детей часто поражает взрослых своей оригинальностью, потому что малыши еще не подвержены стереотипам. Примерно то же самое происходит и с детским творчеством. Ведь кто еще может нарисовать индейку в костюме Спайдермена? Только 5-летняя девочка.

В редакции AdMe.ru много родителей, поэтому мы всегда с удовольствием изучаем шалости малышей и охотно делимся ими с вами.

«Моя дочь засунула свои сандалии в мои рабочие ботинки, чтобы она могла их надевать и „быть как папа“»

«Племянница моей девушки решила починить книжку, вырезав из какого-то плаката глаза и приклеив их на место утраченных»

«Прошу любить и жаловать — лесные соседи!»

«Пришлось ехать и покупать! Правда, „Шанель“ ей рановато — нашла духи по возрасту»

«Моя дочь нарисовала мне открытку на день рождения»

«40? Я требую пересчитать!»

«7-летние девочки очень хорошо знают, как ударить вас по больному месту»

«Дорогой папочка! Теперь ты на год ближе к смерти. Счастливого дня рождения! Люблю».

«Это домашнее задание моей четвероклашки. „Мне даже не пришлось думать“, — сказала она»

«Напишите 7-значное число, у которого на месте десятков тысяч будет 6».

«Мой племянник едва не угробил меня прошлой ночью. Он поставил своего штурмовика в коридоре рядом с ванной»

«Иду сегодня мимо школы, а там вот такие новогодние украшения»

«Вчера сынишка написал письмо Деду Морозу. Ну и где я это „куплю“?!»

Цели третьеклассника на учебный год

«В этом году я планирую съесть буррито, не разрезая его пополам».

«Моя собака выгрызла глаза игрушке, но сестренка не расстроилась»

«Моя 7-летняя дочь сделала эту фотографию и прислала ее мне»

«Поймала своего сына за попыткой запустить фейерверк»

«Мой 6-летний мальчик нарисовал пасхальное яйцо для конкурса в школе»

«Моя 4-летняя дочь принесла домой этого пряничного человечка из детского сада. Он уже несколько раз пугал меня и мою жену»

Минимализм прокрался даже в детские поделки из LEGO

Подпись к детальке LEGO в центре: «Червяк».

«Первым школьным заданием моей 5-летней племянницы было замаскировать индейку, чтобы она пережила День Благодарения. Представляю вам результат»

«Вот такой костюм на Хеллоуин выбрала моя 2-летняя дочь»