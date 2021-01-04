18 доказательств того, что не на каждую идею найдется восхищенный зритель
Сегодня сложно угнаться за всеми модными веяниями. Да и мы уже привыкли и к экзотическим дизайнам интерьеров, и к странной одежде и обуви от именитых дизайнеров. Но все равно есть случаи, на которые не получится не обратить внимания: когда от кофты остаются только рукава да воротник, когда рекламу встраивают в рюкзаки и даже когда из обычного холодца умудряются сделать торт.
Мы в AdMe.ru, хоть и спокойно относимся даже к вызывающим трендам, не смогли пройти мимо настолько экстраординарных идей.
«А у „Зары“ все в порядке?»
«В Корее есть „повара“, которые готовят классический оливье (прямо с картошкой, яйцами, горошком и майонезом), мажут его на хлеб, а ПОТОМ ЖАРЯТ ЭТО ВО ФРИТЮРЕ»
«Я не верю своим глазам! H&M изобрел стиль „Батя в своей лучшей рубашке на праздновании Нового года, 1994 год“»
Диван с «эффектом памяти»
Стул выглядит так, будто решил сделать себе модную прическу
Когда рюкзаки с рекламой способны даже напугать
«„Гуччи“, зачем вы это сделали?»
«Когда холодец и рыбный салат выходят на новый уровень (да, это торты)»
В этом автомате с игрушками можно словить только плюшевую пекинскую капусту
«Моя девушка зашла в комиссионный магазин и нашла там это»
Рубашка без особого смысла
Клатч в виде багета
А ведь, скорее всего, это детский унитаз...
Собака из капусты
«Сырная» клавиатура
Белье для преданных фанатов «Сумерек»
Необычный декор из корковых пробок
«Ну какие снежинки на унитазе, мам?»
Какие самые странные вещи вы видели в магазинах в последнее время?
Фото на превью 1AbbyRoad / Twitter