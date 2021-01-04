18 доказательств того, что не на каждую идею найдется восхищенный зритель

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Сегодня сложно угнаться за всеми модными веяниями. Да и мы уже привыкли и к экзотическим дизайнам интерьеров, и к странной одежде и обуви от именитых дизайнеров. Но все равно есть случаи, на которые не получится не обратить внимания: когда от кофты остаются только рукава да воротник, когда рекламу встраивают в рюкзаки и даже когда из обычного холодца умудряются сделать торт.

Мы в AdMe.ru, хоть и спокойно относимся даже к вызывающим трендам, не смогли пройти мимо настолько экстраординарных идей.

«А у „Зары“ все в порядке?»

«В Корее есть „повара“, которые готовят классический оливье (прямо с картошкой, яйцами, горошком и майонезом), мажут его на хлеб, а ПОТОМ ЖАРЯТ ЭТО ВО ФРИТЮРЕ»

«Я не верю своим глазам! H&M изобрел стиль „Батя в своей лучшей рубашке на праздновании Нового года, 1994 год“»

Диван с «эффектом памяти»

Стул выглядит так, будто решил сделать себе модную прическу

Когда рюкзаки с рекламой способны даже напугать

«„Гуччи“, зачем вы это сделали?»

«Когда холодец и рыбный салат выходят на новый уровень (да, это торты)»

В этом автомате с игрушками можно словить только плюшевую пекинскую капусту

«Моя девушка зашла в комиссионный магазин и нашла там это»

Рубашка без особого смысла

Клатч в виде багета

А ведь, скорее всего, это детский унитаз...

Собака из капусты

«Сырная» клавиатура

Белье для преданных фанатов «Сумерек»

Необычный декор из корковых пробок

«Ну какие снежинки на унитазе, мам?»