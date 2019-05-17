18 доказательств того, что настоящую рабочую атмосферу не передаст ни один сериал
Работа — это не только гора обязанностей, горящие дедлайны и изменчивое настроение начальства. Представителю каждой профессии есть что рассказать интернету, будь то ветеринар, которому приносят милейших хомяков, или фрилансер, у которого не оказалось свободного времени. И такие истории точно помогут пережить свои провалы и неловкости на рабочем месте.
Нам в AdMe.ru каждый пост показался либо знакомым, либо просто очень смешным, поэтому спешим поделиться найденным с вами.
Плюсы работы ветеринаром
Когда у тебя очень гибкий рабочий график
«Железный трон, который я построил на работе»
Нужно уметь называть вещи своими именами
«Я прошу дополнительные часы на работе vs. Я, когда отрабатываю эти часы»
Может, некоторым клиентам нужно специально делать работу похуже?
А еще говорят, что фрилансер — от слова «свобода»
Когда только пришел на новую работу и слабо понимаешь, что нужно делать
Но работа — это не только милые истории
И вообще, клиенты умеют по-разному портить настроение
Почти у каждого такое было
Коллеги умеют незаметно поддеть
С уборщицами тоже нужно держать ухо востро
«Коллега случайно сфоткал, теперь этот снимок используют в рабочих чатах с подписью: „Что сказал, щегол?“»
«А как вас встречает с поезда любимый клиент?»
Когда у сотрудников и начальства чувство юмора не совпадает
Но когда не совпадают взгляды на вещи, становится еще хуже
Когда на работе строгие правила
Дополняйте этот перечень историй рабочих будней своими крутыми примерами!