18 доказательств того, что настоящую рабочую атмосферу не передаст ни один сериал

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Работа — это не только гора обязанностей, горящие дедлайны и изменчивое настроение начальства. Представителю каждой профессии есть что рассказать интернету, будь то ветеринар, которому приносят милейших хомяков, или фрилансер, у которого не оказалось свободного времени. И такие истории точно помогут пережить свои провалы и неловкости на рабочем месте.

Нам в AdMe.ru каждый пост показался либо знакомым, либо просто очень смешным, поэтому спешим поделиться найденным с вами.

Плюсы работы ветеринаром

Когда у тебя очень гибкий рабочий график

«Железный трон, который я построил на работе»

Нужно уметь называть вещи своими именами

«Я прошу дополнительные часы на работе vs. Я, когда отрабатываю эти часы»

Может, некоторым клиентам нужно специально делать работу похуже?

А еще говорят, что фрилансер — от слова «свобода»

Когда только пришел на новую работу и слабо понимаешь, что нужно делать

Но работа — это не только милые истории

И вообще, клиенты умеют по-разному портить настроение

Почти у каждого такое было

Коллеги умеют незаметно поддеть

С уборщицами тоже нужно держать ухо востро

«Коллега случайно сфоткал, теперь этот снимок используют в рабочих чатах с подписью: „Что сказал, щегол?“»

«А как вас встречает с поезда любимый клиент?»

Когда у сотрудников и начальства чувство юмора не совпадает

Но когда не совпадают взгляды на вещи, становится еще хуже

Когда на работе строгие правила