18 доказательств того, что наша жизнь полна сюрпризов. И не всегда приятных

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Жизнь так устроена, что она не может состоять лишь из одних хороших вещей. Иногда происходят такие события, после которых думаешь: «Лучше бы я сегодня даже не вставал с постели». Мы имеем в виду такие ситуации, когда все валится из рук, когда ведешься на уловки хитрых маркетологов и когда кажется, что весь белый свет против тебя.

AdMe.ru нашел 18 ситуаций, когда понимаешь, что жизнь полна горьких разочарований. Думаем, многие из них окажутся вам знакомы по личному опыту.

1. Когда решил сфотографировать свою лучшую пиццу, но все пошло из рук вон плохо

2. «Нанял компанию, чтобы они мойкой высокого давления помыли дорожку, ведущую к моей квартире. Вот как они помыли»

3. Издалека кажется, что тут все товары по 99 центов. И только потом замечаешь маленькое «от»

4. «На руку не попало ни капли»

5. «В нашем офисе есть крошечные окна, и периодически солнце светит вот так»

6. Вот как выглядит кружка с вогнутым дном после сушки в посудомоечной машине

7. Хитрый и подлый трюк

8. Когда положил телефон не в тот кармашек

9. Эти крекеры никогда не ломаются так, как они должны

10. Когда кормишь рыбок, главное — крепко держать телефон

11. Когда купил большую упаковку конфет, а там...

12. Небольшой сюрприз внутри баночки с печеньем

13. «Пришел через час и не сразу понял, почему суп до сих пор не закипел»

14. Когда сгоряча пнул свой (или не свой) рюкзак под поезд

15. «Так выглядит колпачок тюбика с зубной пастой моих детей»

16. Лучше бы водитель этого Aston Martin поехал на автобусе

17. Один парень заказал пару вещей на Amazon, и вот почему он их не получил

18. А у вас когда-нибудь выскальзывал из рук пакет с молоком?