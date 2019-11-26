18 доказательств того, что мужчины — короли неловких ситуаций
Мужская логика иногда непостижима и влечет за собой уморительные неловкие истории. Но ведь именно благодаря ей рядом с мужчинами никогда не бывает скучно: они могут съесть целую ветку сирени из-за лени, скрыть, что используют женский гель для душа, и выполнить любую просьбу от окружающих на свой лад.
Мы в AdMe.ru сочувствуем героям этой статьи, но точно знаем, что они умеют на все смотреть через призму юмора.
«Решил написать хозяйке съемной квартиры»
И ни один овощник ему не признался
«Мой 2-годовалый брат поплакал лицом в диван»
Когда маленькие секреты приводят к большим проблемам
«У нас есть студент, который часто спит на диване в холле. Кто-то сфотографировал его, распечатал постер и повесил его над местом, где тот обычно засыпает»
Но чаще всего про молоко просто благополучно забывают
Когда теория вероятности идет рука об руку с твоей ленью
«Должен был купить сестре фломастеры, никак не получалось доехать до магазина. В итоге подруга была там, купила их и скинула мне фотку. Я отправил ее в семейную группу»
И ведь он не соврал
Папин юмор всегда вне конкуренции
Над отношениями надо работать, даже если не совсем понимаешь, что сделал не так
«Что-то не так, офицер?»
Споры с женой — особый вид искусства
«Попросила парня купить мне шампунь и кондиционер для волос»
Секреты мужчин, о которых мы и не подозреваем
«Мама знала, что я мечтал о роботе-пылесосе, но не хотел выкладывать за него кучу денег, и купила вот эту модель с огромной скидкой. И да, она вообще не может пылесосить»
«Моя жена хотела, чтобы я надел жилет, но я вообще не ношу их. Поэтому мы нашли компромисс, и я надел... жилет»
Желание сэкономить иногда приводит к сумасшедшим решениям
А какие неловкие поступки совершали мужчины в вашем окружении, после которых тоже хотелось рассказать об этом всему интернету?