18 доказательств того, что мужчины — короли неловких ситуаций

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Мужская логика иногда непостижима и влечет за собой уморительные неловкие истории. Но ведь именно благодаря ей рядом с мужчинами никогда не бывает скучно: они могут съесть целую ветку сирени из-за лени, скрыть, что используют женский гель для душа, и выполнить любую просьбу от окружающих на свой лад.

Мы в AdMe.ru сочувствуем героям этой статьи, но точно знаем, что они умеют на все смотреть через призму юмора.

«Решил написать хозяйке съемной квартиры»

© PatrickTShep / Twitter  

18 доказательств того, что мужчины — короли неловких ситуаций

И ни один овощник ему не признался

© sakhacomics / Twitter  

18 доказательств того, что мужчины — короли неловких ситуаций

«Мой 2-годовалый брат поплакал лицом в диван»

© matverybad / Twitter  

18 доказательств того, что мужчины — короли неловких ситуаций

Когда маленькие секреты приводят к большим проблемам

© thcmoonmvn / Twitter  

18 доказательств того, что мужчины — короли неловких ситуаций

«У нас есть студент, который часто спит на диване в холле. Кто-то сфотографировал его, распечатал постер и повесил его над местом, где тот обычно засыпает»

© KaitieLaven / Twitter  

18 доказательств того, что мужчины — короли неловких ситуаций

Но чаще всего про молоко просто благополучно забывают

© Livotovas / Twitter  

18 доказательств того, что мужчины — короли неловких ситуаций

Когда теория вероятности идет рука об руку с твоей ленью

© kakblyat / Twitter  

18 доказательств того, что мужчины — короли неловких ситуаций

«Должен был купить сестре фломастеры, никак не получалось доехать до магазина. В итоге подруга была там, купила их и скинула мне фотку. Я отправил ее в семейную группу»

© Simka_23 / Twitter  

18 доказательств того, что мужчины — короли неловких ситуаций

И ведь он не соврал

© DonnyElectric / Twitter  

18 доказательств того, что мужчины — короли неловких ситуаций

Папин юмор всегда вне конкуренции

© yourshittyfamily / Instagram  

18 доказательств того, что мужчины — короли неловких ситуаций

Над отношениями надо работать, даже если не совсем понимаешь, что сделал не так

© seeyay / Twitter  

18 доказательств того, что мужчины — короли неловких ситуаций

«Что-то не так, офицер?»

© notorious_dds / Reddit  

18 доказательств того, что мужчины — короли неловких ситуаций

Споры с женой — особый вид искусства

© paulbarbar_II / Twitter  

18 доказательств того, что мужчины — короли неловких ситуаций

«Попросила парня купить мне шампунь и кондиционер для волос»

© serenaprather / Twitter  

18 доказательств того, что мужчины — короли неловких ситуаций

Секреты мужчин, о которых мы и не подозреваем

© Meck0 / Twitter  

18 доказательств того, что мужчины — короли неловких ситуаций

«Мама знала, что я мечтал о роботе-пылесосе, но не хотел выкладывать за него кучу денег, и купила вот эту модель с огромной скидкой. И да, она вообще не может пылесосить»

© edgeofruin / Reddit  

18 доказательств того, что мужчины — короли неловких ситуаций

«Моя жена хотела, чтобы я надел жилет, но я вообще не ношу их. Поэтому мы нашли компромисс, и я надел... жилет»

© _youhadonejob1 / Twitter  

18 доказательств того, что мужчины — короли неловких ситуаций

Желание сэкономить иногда приводит к сумасшедшим решениям

© kureiji_yao / Twitter  

18 доказательств того, что мужчины — короли неловких ситуаций

А какие неловкие поступки совершали мужчины в вашем окружении, после которых тоже хотелось рассказать об этом всему интернету?

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