18 доказательств того, что кумовство на работе до хорошего никого не доводит
Принимать близких на работу — один из вернейших способов испортить хорошие отношения, причем как в семье, так и в трудовом коллективе. За редким исключением, родня принимается нещадно эксплуатировать доброго родственника. Однако попробуйте возразить — тут же превратитесь во врага народа.
Мы в AdMe.ru нашли тех, кто опробовал это на своей шкуре, а также вспомнили несколько своих похожих историй.
- Шеф пристраивал родственников, надеясь, что не будут воровать, но от их некомпетентности терял еще больше. Бывший баянист, например, у нас был начальником цеха, а бухгалтером — продавщица из глухого села. Однажды среди рабочего дня она начала куда-то торопливо собираться. «Куда же вы?» — спросили мы. «Срочно домой надо, шеф просит отчет отправить на почту, а она у меня только на домашнем компьютере», — ответила новоиспеченный бухгалтер. На дворе был 2010 год.
- Мой начальник цеха — уважаемый человек. У него есть друг детства — слесарь. Они ходили вместе в садик, потом в школу, потом в ПТУ. Сейчас наблюдал картину маслом. Сижу в приемной, к боссу заходит слесарь. Без стука. Дверь за собой не прикрыл. Начальник за компьютером сидит. Слесарь подходит и как даст ему щелбан по уху — я щелчок в приемной услышал! А потом говорит ему: «Здорово!» Что там дальше было, я не видел: они заметили меня и дверь закрыли. © rPyCTb / pikabu
- В 1994 году я работал в продуктовом магазинчике. У нас был ужасный менеджер — сынок директора региональной сети. Многие сотрудники были школьниками. Менеджер заставлял нас прогуливать уроки из вредности — просто не отпускал с работы. А одного парня он уволил за то, что тот пошел на свадьбу сестры, хотя предупредил босса об этом за несколько месяцев. Кроме того, нас заставляли работать сверхурочно и бесплатно. Короче говоря, спустя время в магазин явилась проверка из головного офиса. Все косяки вскрылись — и менеджера, и его папу уволили. © sunnykl / reddit
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Лет 10 назад, когда я учился в универе, мы с братом работали в одной компании. На перекурах он порой мечтал, что я стану начальником, возьму его к себе на работу, а он сможет бездельничать и пить. Так смешно было. По воле судьбы я стал работать начальником завода и предложил брату должность. Черт возьми! Он начал бездельничать и пить. Его увольнение считаю одним из самых сложных решений в жизни. © fredor / pikabu
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У меня муж постоянно набирает родственников и друзей родственников себе в напарники. Он делает ремонты под ключ. Все его напарники пьют и спят до обеда. Муж сам делает всю работу, а потом отдает им половину заработка. Делать замечания боится, потому что не хочет ссориться. © CatGanch / pikabu
- Друг пристроил родственника на работу. Внезапно наш начальник уходит на пенсию, его зам занимает кресло босса и начинает выбирать зама уже себе. Выбор пал на моего друга. Новый начальник вызывает его к себе и дает толстую пачку бумаг. Друг читает, а там доносы от его родственника о том, какой мой друг плохой и что он говорил гадкого о начальстве. © GrossGr / pikabu
- За месяц до того, как меня уволили, у шефа появилась любовница из числа сотрудников. Мы открывали новый интернет-магазин, и на нас с напарницей навалилась куча дел. А тут еще эта любовница стала интересоваться нашей работой, просила обучить ее то тому, то другому. Видимо, план был в том, чтобы отдать ей нашу работу и оклад, когда мы сделаем все самое сложное. Только она ничего не понимала в этом, а отнятое у нас время отодвигало дату открытия. Сначала написать заявление вынудили мою напарницу. Когда она передала свои обязанности любовнице, начались косяки. Директору и главному программисту приходилось решать их лично. Я тоже ушел до открытия и боюсь представить, через что пришлось пройти боссу для решения всех бед, которые он сам себе создал.
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Работаю начальником на заводе по замене масла. Недавно понял, что один из сотрудников обманывает клиентов и берет с них больше денег, чем надо, а разницу кладет себе в карман. Я собрал доказательства и позвонил районному менеджеру, который сообщил, что уволить этого работника нельзя, потому что он чей-то родственник. Я обратился к начальству повыше, но, видимо, менеджер уже связался с ними и убедил не верить мне. Скоро они лично приедут все проверить. Не знаю, что из этого получится. © mattleiber / reddit
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Я работала в магазине одежды. Начальница отдела взяла старшим продавцом свою племянницу. Та целыми днями сидела за шторкой в «офисе» и играла на компьютере в игрушки. Однажды начальница отлучилась и оставила ее за старшую со строжайшим распоряжением быть в зале. И вот зашли две капризные дамы и достали удостоверения ревизоров из центрального офиса. Спросили, где старший продавец. На следующий день ее уволили, а начальница выписала премию всем сотрудницам отдела. Оказывается, она была в курсе ревизии и специально в этот день ушла «по делам», надеясь слить незадачливую племянницу. © ElenaDobrova / pikabu
- Взял родственника на работу. Он приехал из другого города. Жилье и питание предоставили бесплатно, зарплата — ₽ 2 тыс. в день на руки. Не прошло и 2 месяцев, как он устал и начал пить. Пришлось срочно покупать билет и в прямом смысле закидывать его в поезд. Спасибо полицейским, которые пьяного пустили в вагон. Я час дежурил, чтобы он случайно не вышел. © le2086 / pikabu
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Мне нравилось работать в книжном, пока владелец не нанял свою дочь. Она ничего не умела, вечно косячила и подставляла других, чтобы избежать неприятностей. Но хуже всего было то, что она обслужила клиента на $ 1 тыс., но не заметила, что платеж был отклонен. Она попыталась обвинить кого-нибудь другого, но все знали, что это ее вина. Когда владелец узнал об этом, он просто сказал: «Ну нужно быть осторожнее». © stephmm91 / reddit
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Через полгода у нас открывался новый цех, и директор устроил своего зятя руководить им, причем сразу на полный оклад. Зять в этом ничего не соображал, но предполагалось, что за полгода он всему научится и все спланирует. Только все это время он ничего не делал, а к моменту открытия уволился, подставив всю компанию.
- Есть у бати друг. У него несколько фирм, и у всех них разная направленность. Он имел неосторожность понабрать туда родственников, которых было великое множество. Они, как полагается, начали подворовывать — бизнес стал приносить прибыль все меньше и меньше. Начались задержки с зарплатой, и родственники начали на друга катить бочку, а сами тем временем продолжали воровать. В итоге он психанул и уволил всех разом — со скандалом, естественно. Дела пошли в гору. С родственниками не общается, те его считают «мерзавцем». © AlexAlex82 / pikabu
- Мы организовали благотворительное барбекю. Я с поличным поймал девушку, которая вырученные деньги клала к себе в кошелек. В конверте с выручкой на благотворительность в итоге было около $ 25, хотя мы продали сотни гамбургеров, хот-догов и напитков. Передал другим сотрудникам, а они — боссу, который оказался ее отцом. В итоге меня отчитали за то, что я лезу не в свое дело. © billbapapa / reddit
- На прошлой работе шеф постоянно пристраивал своих любовниц и придумывал новые должности для них. Он притащил очередную Таню и даже открыл для нее дочернее предприятие, хотя она 9 классов с трудом окончила. Ее первым заданием было составить список должностей с зарплатами и фамилиями. Она внесла 30 человек своих знакомых, напридумывала им должностей типа «помощник уборщицы» и указала им неземные зарплаты. Рядом с должностью замдиректора Таня написала «аноним» и зарплату $ 5 тыс. И все бы ничего, только в конце она подписала документ: «Замдиректора Таня».
- Один парень любил похвастаться передо мной, что работает в семейном бизнесе и может как угодно вести себя с сотрудниками, которые не являются членами их семьи. Он мог унижать их, но, если бы они ответили, он бы пожаловался маме и их уволили. В этой истории только один положительный момент: он сократил время, которое потребовалось мне, чтобы понять, что он не стоит моего внимания. © EastCoastTrashBag / reddit
- У меня уволилась главбух, а родня напомнила мне про троюродную сестру, которая как раз бухгалтер и сидит без работы. Взяли. В первый день она устроила скандал, что хочет массажное кресло как у директора, а во второй — что хочет использовать его кофемашину. Через месяц она решила работать дома, так как в офис ездить неудобно. Через полгода позвали старого бухгалтера проверить, как ведутся дела. Оказалось, что сестра даже бумаги не разбирала. Объяснилась в стиле «не хватает времени, вы сами виноваты». Уволили. Для всех родственников я теперь «редкостный гад». © Zagagoolina / pikabu
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Я директор магазина. В период праздников нужны были желающие работать в ночь. Решил взять племяшку 18 лет, которой я когда-то менял памперсы. Она познакомилась там с охранником. В первую ночь все прошло нормально, но во вторую они вынесли 5 алкогольных наборов, 10 бутылок игристого мартини и 200 плиток шоколада. Новогоднее настроение омрачилось тем, что я участвую в уголовном деле против племянницы и больше не общаюсь со своей сестрой. Ведь я «не смог прикрыть» ее дочь. © Stonecrusher / pikabu
Мы искренне надеемся, что вы в такие ситуации не попадали. Но если подобное все же происходило, то расскажите нам о самом вопиющем или смешном случае.