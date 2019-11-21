18 доказательств того, что кумовство на работе до хорошего никого не доводит

Работаю начальником на заводе по замене масла. Недавно понял, что один из сотрудников обманывает клиентов и берет с них больше денег, чем надо, а разницу кладет себе в карман. Я собрал доказательства и позвонил районному менеджеру, который сообщил, что уволить этого работника нельзя, потому что он чей-то родственник. Я обратился к начальству повыше, но, видимо, менеджер уже связался с ними и убедил не верить мне. Скоро они лично приедут все проверить. Не знаю, что из этого получится. © mattleiber / reddit