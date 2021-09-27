18 человек, которые умудрились соорудить крутую вещь из, казалось бы, бесполезного хлама
Все мы делимся на 2 больших группы: на тех, кто с чистой совестью избавляется от отслуживших свое вещей, и тех, кто видит в них искру новой жизни. Именно ко второму лагерю и принадлежат герои сегодняшней подборки, ведь в их руках даже старая коряга превращается в изысканную деталь интерьера.
Мы в AdMe.ru обеими руками за то, чтобы использовать окружающие нас вещи по максимуму. Поэтому мы так впечатлились людьми, которые смогли превратить в любопытную вещицу даже то, что другие без зазрения совести отправили бы в утиль.
«Сделали с парнем люстру, потому что а что эта коряга с реки такая красивая!»
«Мне сделали портрет из... крупы»
«Нашли оленьи рога на чердаке и сделали из них бра»
«Я делаю доски для игры в нарды из спрессованных опавших листьев»
«Моей колонке нужна была подставка... И я соорудил вот такую свинку»
«Я пчеловод. Внутри ульев я нахожу кусочки пчелиных сот и делаю из них ювелирные украшения»
«Сшила себе платье из полиэтиленовых пакетов»
«Сделал себе вот такую универсальную подставку для ножей»
«Признаться, на это ушло больше мандаринов, чем я мог съесть»
«Когда я родилась, мои родители посадили яблоню. Но недавно она засохла. И я решила сделать из нее полку»
«Моя мама соорудила сумку из... старых виниловых пластинок!»
Это сказочное платье было сшито из утеплителя и пупырчатой пленки
«Моя девушка делает украшения из того, что другие назвали бы мусором. В этих сережках, помимо прочего, части башенной металлической кровли»
«Я сделал абажур для лампы из старых стаканчиков из-под йогуртов»
«Начал создавать крючки разных стилей из железнодорожных гвоздей»
«Мой отец сделал вот такого оленя из рогов, которые он находил»
«У меня скоро свадьба. И кольца я сделал из одной из своих старых барабанных тарелок»
«Из отслуживших свое скейтбордов я сделал рукоятки к двум кисточкам для бритья»
У вас был опыт переделки старых вещей в нечто совершенно новое? Будем рады увидеть фото.
Фото на превью lkzntsv / Twitter
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