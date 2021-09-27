18 человек, которые умудрились соорудить крутую вещь из, казалось бы, бесполезного хлама

Все мы делимся на 2 больших группы: на тех, кто с чистой совестью избавляется от отслуживших свое вещей, и тех, кто видит в них искру новой жизни. Именно ко второму лагерю и принадлежат герои сегодняшней подборки, ведь в их руках даже старая коряга превращается в изысканную деталь интерьера.

Мы в AdMe.ru обеими руками за то, чтобы использовать окружающие нас вещи по максимуму. Поэтому мы так впечатлились людьми, которые смогли превратить в любопытную вещицу даже то, что другие без зазрения совести отправили бы в утиль.

«Сделали с парнем люстру, потому что а что эта коряга с реки такая красивая!»

«Мне сделали портрет из... крупы»

«Нашли оленьи рога на чердаке и сделали из них бра»

«Я делаю доски для игры в нарды из спрессованных опавших листьев»

«Моей колонке нужна была подставка... И я соорудил вот такую свинку»

«Я пчеловод. Внутри ульев я нахожу кусочки пчелиных сот и делаю из них ювелирные украшения»

«Сшила себе платье из полиэтиленовых пакетов»

«Сделал себе вот такую универсальную подставку для ножей»

«Признаться, на это ушло больше мандаринов, чем я мог съесть»

«Когда я родилась, мои родители посадили яблоню. Но недавно она засохла. И я решила сделать из нее полку»

«Моя мама соорудила сумку из... старых виниловых пластинок!»

Это сказочное платье было сшито из утеплителя и пупырчатой пленки

«Моя девушка делает украшения из того, что другие назвали бы мусором. В этих сережках, помимо прочего, части башенной металлической кровли»

«Я сделал абажур для лампы из старых стаканчиков из-под йогуртов»

«Начал создавать крючки разных стилей из железнодорожных гвоздей»

«Мой отец сделал вот такого оленя из рогов, которые он находил»

«У меня скоро свадьба. И кольца я сделал из одной из своих старых барабанных тарелок»

«Из отслуживших свое скейтбордов я сделал рукоятки к двум кисточкам для бритья»