18 доказательств того, что и маникюр может быть настоящим произведением искусства

Пусть не любой сможет написать картину на холсте, но всегда можно обратиться к хорошему мастеру по маникюру, который сотворит шедевр прямо на ногтях. Некоторые девушки умудряются сами делать крутой дизайн — от мельчайших узоров и орнаментов до реалистичных изображений космоса.

Мы в AdMe.ru уверены, что на ногтях можно сотворить настоящее произведение искусства, и подсмотрели у пользователей cети крутые идеи для маникюра.

Свой личный кусочек Вселенной

«Если не можешь позволить себе драгоценные камни, придется делать их самой»

Это одна из лучших идей для маникюра, что я когда-либо видела! И такое прекрасное исполнение! © busylilmissy / Reddit

«Нарисовала венгерский орнамент на ногтях»

Как вы это сделали? Это же так сложно и требует такой аккуратности. © IAmTheAsteroid / Reddit

Я использовала очень тонкую кисть и увеличительное стекло. © laleli_lolu / Reddit

«Сделала себе ногти с динозаврами, готовясь к посещению музея палеонтологии. Думаю, это мой лучший маникюр»

Целый сад суккулентов на ногтях

Персональное звездное небо

Абстрактное искусство позволяет реализовать любую идею

Один — для настоящих фанатов скандинавской мифологии

«Моя любовь к слонам и увлечение маникюром наконец-то нашли точку соприкосновения»

«Я переезжаю, и мне будет очень не хватать моего мастера по маникюру»

«Немножко ар-деко на ногтях»

«Теперь в моем арсенале появилась нарисованная вручную змея»

Я теперь тоже так хочу. Это великолепно! © caiti-face / Reddit

«Вдохновилась творчеством Пабло Пикассо»

«Просто текстура дерева и золотые детали»

Офигеть! Как вы добились такого эффекта? © rozuh / Reddit

Для любительниц стимпанка

Тропические леса

Маникюр на тему знойной пустыни

«Забери меня в пустыню».

«Моей подруге нужны были ногти в звездной тематике, поэтому я сделала ей такой маникюр»