18 доказательств того, что и маникюр может быть настоящим произведением искусства
Пусть не любой сможет написать картину на холсте, но всегда можно обратиться к хорошему мастеру по маникюру, который сотворит шедевр прямо на ногтях. Некоторые девушки умудряются сами делать крутой дизайн — от мельчайших узоров и орнаментов до реалистичных изображений космоса.
Мы в AdMe.ru уверены, что на ногтях можно сотворить настоящее произведение искусства, и подсмотрели у пользователей cети крутые идеи для маникюра.
Свой личный кусочек Вселенной
«Если не можешь позволить себе драгоценные камни, придется делать их самой»
- Это одна из лучших идей для маникюра, что я когда-либо видела! И такое прекрасное исполнение! © busylilmissy / Reddit
«Нарисовала венгерский орнамент на ногтях»
- Как вы это сделали? Это же так сложно и требует такой аккуратности. © IAmTheAsteroid / Reddit
- Я использовала очень тонкую кисть и увеличительное стекло. © laleli_lolu / Reddit
«Сделала себе ногти с динозаврами, готовясь к посещению музея палеонтологии. Думаю, это мой лучший маникюр»
Целый сад суккулентов на ногтях
Персональное звездное небо
Абстрактное искусство позволяет реализовать любую идею
Один — для настоящих фанатов скандинавской мифологии
«Моя любовь к слонам и увлечение маникюром наконец-то нашли точку соприкосновения»
«Я переезжаю, и мне будет очень не хватать моего мастера по маникюру»
«Немножко ар-деко на ногтях»
- Потрясающе! В духе «Великого Гэтсби». © AcrobaticBasis / Reddit
«Теперь в моем арсенале появилась нарисованная вручную змея»
- Я теперь тоже так хочу. Это великолепно! © caiti-face / Reddit
«Вдохновилась творчеством Пабло Пикассо»
«Просто текстура дерева и золотые детали»
- Офигеть! Как вы добились такого эффекта? © rozuh / Reddit
Для любительниц стимпанка
Тропические леса
Маникюр на тему знойной пустыни
«Забери меня в пустыню».
«Моей подруге нужны были ногти в звездной тематике, поэтому я сделала ей такой маникюр»
А что вы думаете о маникюре: это искусство или нет? Какой дизайн вы бы хотели воплотить на своих ногтях?
Фото на превью minnimamma19 / Reddit
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