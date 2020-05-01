18 доказательств того, что еда — это не только продукты и рецепты

8 0 3 517

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Благодаря доступности практически любых продуктов в супермаркетах мы сегодня можем приготовить дома самые сложные блюда, да и кулинарными изысками в ресторане нас не удивить. Но когда за дело берутся творческие люди, еда превращается во что-то большее, чем искусство. И такому не получится не удивляться.

Мы в AdMe.ru не отказались бы попробовать все эти шедевры, хотя большинство из них даже жалко есть.

«Сестра попросила сделать что-то сладкое. Это печенье и шоколад»

Практически на одну мордочку

Новый взгляд на Верещагина

Catte с собой, пожалуйста

«Крик» Мунка в виде пирога

И еще одна вариация, попроще

«Что это ты собираешься есть, хозяин?»

Суши с колбасой, да еще и в таком оформлении

Блинное «Постоянство памяти»

Обычная кукуруза превращается в любимого персонажа

Сашими-арт из рыбы

Есть люди, которые даже из киви умудряются сделать шедевр

Дерево-пирог

«Испекла свой вариант „Стогов сена“ Моне»

«Жена сделала настолько правдоподобный торт, что даже не верится, что его можно есть»

У пуантилистов просто не было M&M’s

А у Disney — риса

...и цитрусовых!

А вы любите экспериментировать с едой? Покажите, какие блюда у вас получались в последнее время.