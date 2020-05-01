18 доказательств того, что еда — это не только продукты и рецепты
Благодаря доступности практически любых продуктов в супермаркетах мы сегодня можем приготовить дома самые сложные блюда, да и кулинарными изысками в ресторане нас не удивить. Но когда за дело берутся творческие люди, еда превращается во что-то большее, чем искусство. И такому не получится не удивляться.
Мы в AdMe.ru не отказались бы попробовать все эти шедевры, хотя большинство из них даже жалко есть.
«Сестра попросила сделать что-то сладкое. Это печенье и шоколад»
Практически на одну мордочку
Новый взгляд на Верещагина
Catte с собой, пожалуйста
«Крик» Мунка в виде пирога
И еще одна вариация, попроще
«Что это ты собираешься есть, хозяин?»
Суши с колбасой, да еще и в таком оформлении
Блинное «Постоянство памяти»
Обычная кукуруза превращается в любимого персонажа
Сашими-арт из рыбы
Есть люди, которые даже из киви умудряются сделать шедевр
Дерево-пирог
«Испекла свой вариант „Стогов сена“ Моне»
«Жена сделала настолько правдоподобный торт, что даже не верится, что его можно есть»
У пуантилистов просто не было M&M’s
А у Disney — риса
...и цитрусовых!
А вы любите экспериментировать с едой? Покажите, какие блюда у вас получались в последнее время.
Фото на превью iine_piroshiki / Twitter