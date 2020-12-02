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18 доказательств того, что чудеса прячутся прямо у нас под носом, надо только уметь смотреть

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Жизнь подкидывает сюрпризы, когда мы их совсем не ждем. Идешь себе, никого не трогаешь и вдруг натыкаешься на дерево, пожирающее огромный камень, балансирующую скалу или гуся с зубастым языком. И главное теперь — не упустить момент: включить камеру и поделиться своим открытием с миром.

Мы в AdMe.ru тоже считаем, что приглядываться к жизни — это здорово, и делимся случайными находками пользователей сети, которые точно вас удивят.

«Свет отразился от входной двери и сделал мою собаку похожей на Дэвида Боуи»

Дерево выпучило глаза, потому что много лет старается проглотить этот камень

«Я нашел в стене бутылку, внутри которой — записка»

А вы знали? Мало того что у гусей есть зубы, так они еще и растут на языке!

Это скала Куммакиви (Kummakivi) в Финляндии. Она балансирует 12 000 лет и держится. Пока

Пользователи сети наблюдают по-настоящему удивительное явление — осенью река Волга остывает и готовится к зиме

Фотограф поймал странный кадр. Вам тоже стало немного не по себе?

  • Объяснение этому есть. На фото запечатлен так называемый эффект «роллинг шаттер» («рулонный затвор»). Когда производится снимок движущегося объекта, считывание изображения при этом происходит с некоторой задержкой. Вот она-то и становится заметна и проявляется как сюрреалистическое искажение.

Гриб Горыныч

В отражении замечено нечто странное — голубое небо во время шторма

Счастливый крендель, найденный во время завтрака, как минимум является хорошим знаком

А эта гниющая тыква выглядит жутковато. Время неплохо дополнило ее образ

«Мое любимое в работе ночью — это возможность наблюдать рассветы, которые большинство пропускает»

«Гусеница бабочка-монарха превращается в куколку прямо на моей кружке». И как она здесь оказалась?

А вы знали, что брюссельская капуста растет так странно?

С такими замками для велосипедов у воришек просто нет шансов

«Крыса ест пиццу в машине Hot Wheels моих сыновей»

Клубника в форме идеального сердца

Теперь этот камень — собственность дерева. Есть сомнения?

Готовы поспорить: подобные странные находки были и у вас. Фотографируете их? Или чудо должно оставаться чудом, неуловимым и необъяснимым?

Фото на превью TimSPC / Reddit
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