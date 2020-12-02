18 доказательств того, что чудеса прячутся прямо у нас под носом, надо только уметь смотреть

Жизнь подкидывает сюрпризы, когда мы их совсем не ждем. Идешь себе, никого не трогаешь и вдруг натыкаешься на дерево, пожирающее огромный камень, балансирующую скалу или гуся с зубастым языком. И главное теперь — не упустить момент: включить камеру и поделиться своим открытием с миром.

Мы в AdMe.ru тоже считаем, что приглядываться к жизни — это здорово, и делимся случайными находками пользователей сети, которые точно вас удивят.

«Свет отразился от входной двери и сделал мою собаку похожей на Дэвида Боуи»

Дерево выпучило глаза, потому что много лет старается проглотить этот камень

«Я нашел в стене бутылку, внутри которой — записка»

А вы знали? Мало того что у гусей есть зубы, так они еще и растут на языке!

Это скала Куммакиви (Kummakivi) в Финляндии. Она балансирует 12 000 лет и держится. Пока

Пользователи сети наблюдают по-настоящему удивительное явление — осенью река Волга остывает и готовится к зиме

Фотограф поймал странный кадр. Вам тоже стало немного не по себе?

Объяснение этому есть. На фото запечатлен так называемый эффект «роллинг шаттер» («рулонный затвор»). Когда производится снимок движущегося объекта, считывание изображения при этом происходит с некоторой задержкой. Вот она-то и становится заметна и проявляется как сюрреалистическое искажение.

Гриб Горыныч

В отражении замечено нечто странное — голубое небо во время шторма

Счастливый крендель, найденный во время завтрака, как минимум является хорошим знаком

А эта гниющая тыква выглядит жутковато. Время неплохо дополнило ее образ

«Мое любимое в работе ночью — это возможность наблюдать рассветы, которые большинство пропускает»

«Гусеница бабочка-монарха превращается в куколку прямо на моей кружке». И как она здесь оказалась?

А вы знали, что брюссельская капуста растет так странно?

С такими замками для велосипедов у воришек просто нет шансов

«Крыса ест пиццу в машине Hot Wheels моих сыновей»

Клубника в форме идеального сердца

Теперь этот камень — собственность дерева. Есть сомнения?