18 доказательств, что в родительстве столько же взлетов и падений, как на американских горках
Воспитание детей — процесс долгий и непростой. Бывают моменты, когда родители преуспевают, а случается, отпрыски выдают нечто такое, что резко хочется взять отпуск от всех обязанностей и уйти на месяц в лес. Герои сегодняшней подборки не постеснялись рассказать всему интернету о своих победах и поражениях на родительском поприще. А в некоторых случаях это за них сделали дети.
AdMe.ru прошерстил сеть в поиске таких историй. Больше всего нас воодушевил размах воображения некоторых родителей.
1. «Я ждал этого 9 лет»
2. Все тайное становится явным
3. «Во время нашего 50-го просмотра „Моаны“ дочка спокойно сидела и держала меня за руку»
4. «Вот на что я готов ради детей»
«Когда дочка переживает из-за своей презентации и ты обещаешь ей, что в награду она сможет покрасить свои волосы в любой цвет. А она подлавливает тебя на этом и говорит, что тогда ты сделаешь окрашивание в тот цвет, что она выберет».
5. «Ребенок достал меня, умоляя купить VR. Я дал ей игровую консоль 95-го года и сказал, что теперь у нас дома есть VR»
- Ребенок: «Папа, можем мы купить VR?»
Папа: «Но у нас дома уже есть VR».
VR дома... © FappyDilmore / Reddit
6. Растет будущий банкир
7. «Ребенок принес домой ядовитый плющ, теперь мои руки выглядят так»
8. «Вот лучший друг для папы за 40, у которого есть маленькие дети»
9. «Эти игрушки пугают моего двухлетку. Теперь виниловые пластинки в безопасности»
10. Пора писать об этом книгу
11. «Берем 10-месячную дочь с собой в отпуск. Нас ждет 7-часовая поездка. Поэтому я сделал в кузове машины это»
12. «У меня был долгий день с детьми. Взяла их с собой в любимое бистро и заказала редкое латте. Вот что произошло, когда доставала отпрысков из машины»
13. «Отправил фотографию маме. Ее ответ был не в бровь, а в глаз»
14. Иногда маме лучше не перечить
15. «Муж вырос без отца. Сегодня мой отчим впервые повез его на рыбалку»
16. «Думал, что воспитываю детей, готовых к этой жизни, пока не увидел, как моя дочь ест суп вилкой»
17. «У всех есть любимые домашние блюда. Спросил своих детей, они сказали, что лучше всего я делаю булочки. Вот булочки, которые я делаю»
18. Когда в ребенке открылся талант ученого
А какие у вас есть истории об успехах и провалах в воспитании детей?