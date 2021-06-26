18 доказательств, что в родительстве столько же взлетов и падений, как на американских горках

Воспитание детей — процесс долгий и непростой. Бывают моменты, когда родители преуспевают, а случается, отпрыски выдают нечто такое, что резко хочется взять отпуск от всех обязанностей и уйти на месяц в лес. Герои сегодняшней подборки не постеснялись рассказать всему интернету о своих победах и поражениях на родительском поприще. А в некоторых случаях это за них сделали дети.

AdMe.ru прошерстил сеть в поиске таких историй. Больше всего нас воодушевил размах воображения некоторых родителей.

1. «Я ждал этого 9 лет»

2. Все тайное становится явным

3. «Во время нашего 50-го просмотра „Моаны“ дочка спокойно сидела и держала меня за руку»

4. «Вот на что я готов ради детей»

«Когда дочка переживает из-за своей презентации и ты обещаешь ей, что в награду она сможет покрасить свои волосы в любой цвет. А она подлавливает тебя на этом и говорит, что тогда ты сделаешь окрашивание в тот цвет, что она выберет».

5. «Ребенок достал меня, умоляя купить VR. Я дал ей игровую консоль 95-го года и сказал, что теперь у нас дома есть VR»

Ребенок: «Папа, можем мы купить VR?»

Папа: «Но у нас дома уже есть VR».

VR дома... © FappyDilmore / Reddit

6. Растет будущий банкир

7. «Ребенок принес домой ядовитый плющ, теперь мои руки выглядят так»

8. «Вот лучший друг для папы за 40, у которого есть маленькие дети»

9. «Эти игрушки пугают моего двухлетку. Теперь виниловые пластинки в безопасности»

10. Пора писать об этом книгу

11. «Берем 10-месячную дочь с собой в отпуск. Нас ждет 7-часовая поездка. Поэтому я сделал в кузове машины это»

12. «У меня был долгий день с детьми. Взяла их с собой в любимое бистро и заказала редкое латте. Вот что произошло, когда доставала отпрысков из машины»

13. «Отправил фотографию маме. Ее ответ был не в бровь, а в глаз»

14. Иногда маме лучше не перечить

15. «Муж вырос без отца. Сегодня мой отчим впервые повез его на рыбалку»

16. «Думал, что воспитываю детей, готовых к этой жизни, пока не увидел, как моя дочь ест суп вилкой»

17. «У всех есть любимые домашние блюда. Спросил своих детей, они сказали, что лучше всего я делаю булочки. Вот булочки, которые я делаю»

18. Когда в ребенке открылся талант ученого