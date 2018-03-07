18 добрых весенних историй, от которых хочется запеть во все горло
Сколько «Оскаров» ни вручай голливудским сценаристам, а лучшим является сама жизнь. Она щедрой рукой переплетает судьбы, приправляет чудесами и случайностями, а нам остается только удивляться: чего только не происходит на белом свете!
AdMe.ru собрал самые лучшие и добрые истории с сайтов Pikabu, «Подслушано» и «Палата № 6».
- Сестра не ходит после автокатастрофы. Прошло много времени, раны зажили, проходит реабилитацию, а сама пойти никак не может. Врачи говорят, что такое бывает и нужен какой-то толчок. Сегодня гуляли в парке, снег тает, везде лужи. Мимо нас проезжает велосипедист на всей скорости и обрызгивает сестру. Я в панике достаю салфетки, пытаюсь ее успокоить, а она отталкивает меня, встает с коляски, кричит благим матом и кое-как ковыляет за этим придурком. Пока поняли, что произошло, сестра плюхнулась в ту же лужу и зашлась заразительным смехом. Спасибо, чувак, отличный толчок!
- Только что водитель нашего троллейбуса остановился посреди дороги и побежал к другому троллейбусу, чтобы поцеловать свою женщину, которая была в нем водителем. А вы и дальше придумывайте отмазки, что у вас нет времени увидеться, пацаны.
- Когда у меня плохое настроение и полно проблем, я подхожу на улице к случайным прохожим, чтобы сказать что-то доброе. Комплимент внешнему виду, прическе, цвету волос или книге, если человек сидит и читает. Мне нравится смотреть, как люди сначала впадают в ступор, а потом улыбаются и благодарят.
- Иду на пары мрачнее тучи, в своих грустных мыслях прохожу мимо корпуса, который ремонтируют. Меня останавливает рабочий и спрашивает: «Девушка, не могли бы вы оказать мне услугу?» Я спрашиваю: «Какую?», а он выдает: «Я коллекционирую красивые улыбки, вы не могли бы подарить мне одну?» Я, конечно, сразу расплылась в улыбке, а он сказал: «Спасибо большое!» А я сказала: «Вам спасибо!» Как мало человеку нужно, чтобы почувствовать себя счастливым!
- Младший сын подарил мне на день рождения маленькое зеркальце, только само стекло он залепил своим рисунком. На рисунке — солнце. Объясняя смысл подарка, он сказал: «У тебя может быть разное лицо, но мы тебя видим именно так».
- А у меня такая история знакомства с мужем. Я зарегистрировалась на одном сайте, чтобы общаться с носителями английского языка. Переписывалась с разными иностранцами, но в один прекрасный день решила удалить свой аккаунт. Нашла кнопку «Удалить», собираюсь нажать, и в эту секунду получаю новое сообщение. Думаю, прочту его и потом удалюсь. Написал мне француз, он хотел изучать русский язык и просил меня ему помочь. Я ответила. Через 2 недели он пригласил меня в Париж, еще через 4 месяца мы поженились и вот уже почти 10 лет счастливы в браке, у нас чудесный малыш! А я до сих пор думаю, что бы было, если бы я удалила аккаунт, не прочитав сообщение от него.
- Сижу с приятелем в кафе, настроение плохое, а он весь лучится позитивом и радостью. Вздыхаю и говорю, мол, ты такой счастливый, вот бы и мне такой стать. Он, не раздумывая, кусает меня за плечо и радостно сообщает: «Все, я и тебя заразил, теперь ты тоже счастливой будешь!»
- Сегодня получил СМС о том, что сданная мною донорская кровь была использована и спасла человеку жизнь.
- Мой молодой человек подарил мне на день рождения кружку с изображением моей любимой картины Ван Гога. Сказал, что делал на заказ и, когда наливаешь кипяток, рисунок меняется. Когда он ушел на работу, я налила в нее чай, и неожиданно «Звездная ночь» сменилась надписью «Выходи за меня». Первый раз в жизни заплакала от счастья.
- Мой знакомый всю жизнь кормил дворовых котиков и собак, тратил все свои карманные деньги в школе, а потом и в универе. Всегда думала, что у него нет будущего и нужно думать о себе, а не о котиках, как бы их жалко ни было. Прошло лет 5, и я узнала, что он построил приют для животных, в который инвестировали серьезные деньги, после чего он открыл сеть зоомагазинов и аптек для животных. Его бизнес процветает, а он продолжает творить добро, создавая новые фонды помощи животным. Наверное, это один случай на миллион, но какой показательный, что добро рано или поздно вернется вдвойне.
- Студенткой я встречалась с художником. Жили в разных городах, ездили друг к другу почти каждые 2 недели. Один раз написала ему: «Скорей бы лето и босиком по траве». Прошло около месяца, приезжаю к нему, а у него в квартире пустая комната и трава на полу. Он расписал стены бабочками и цветами, завез земли и на целлофан посадил траву. 3 дня в этой комнате были самыми счастливыми в моей жизни.
- Задержалась на работе и уходила самой последней. Иду по коридору и слышу откуда-то быстрый ритм Single Ladies. Осторожно заглядываю за угол, а там на компьютере включен клип Бейонсе, а наш охранник, суровый бывший афганец, весьма ловко повторяет движения певицы, тихонько подпевает и явно наслаждается всем этим действом.
- Спросила у 4-летнего сына, какая из девочек в садике самая красивая. Перечислил имена абсолютно всех девочек в своей группе. Джентльмен растет!
- Когда езжу домой на автобусе и стою у самых дверей, рисую смайлики на окнах — настроение поднимает. Однажды ехала на привычном месте, рядом стоял мрачноватый мужчина в возрасте. Ну я и нарисовала смайлик по обыкновению. Обычно люди никак не реагируют, а в этот раз было по-другому: мужчина пририсовал моему смайлику палочку-туловище. Я вызов приняла и нарисовала ручки, он — ножки, я — волосы человечку, он — шапочку. Автобус уже подъезжал к моей остановке, и напоследок я пририсовала человечку язык. Мой случайный партнер по рисованию не нашел что добавить и чуть развел руки в стороны, признавая поражение. Переглянулись с ним и улыбнулись друг другу напоследок.
- Студентом перебивался с хлеба на воду. Спустя 10 лет имею квартиру, машину, бизнес. Иногда хожу в библиотеку, беру атласы / пособия / методички и прячу в них деньги. С меня не убудет, а кто-то получит прибавку к стипендии.
- Нашел на чердаке старую тетрадь со стихами отца. Я прочитал их, и они меня очень тронули. Я и не знал, что он пишет...Втайне перепечатал их, попросил художника сделать обложку, собственноручно издал книгу и подарил ему на 50-летие. Впервые в жизни видел, как плачет отец. Оно того стоило.
- Женаты 8 лет, муж почти никогда не произносит «люблю». Вместо этого — горячий ужин, уроки с сыном, а вчера вообще удивил: к моему приходу повесил на батарею мое домашнее платье, чтобы я, замерзшая по дороге домой, переоделась в теплое.... Нафиг цветы и громкие слова, любовь — это поступки.
- Я живу в Крыму, и над моим домом проходит трасса миграции журавлей. Зовется она «русско-понтийский путь». Сегодня вечером я услышал в темном небе курлыканье. Это журавли перелетели Черное море и только что пересекли границу России. Поздравляю всех с приходом весны! Ждать осталось недолго.