18 добрых весенних историй, от которых хочется запеть во все горло

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Сколько «Оскаров» ни вручай голливудским сценаристам, а лучшим является сама жизнь. Она щедрой рукой переплетает судьбы, приправляет чудесами и случайностями, а нам остается только удивляться: чего только не происходит на белом свете!