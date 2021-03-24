18 человек показали вещи, которые оказались долговечнее, чем Римская империя

У большинства вещей есть свой срок службы. Однако некоторые из них сделаны настолько качественно, что кажется, будто время над ними не властно. И даже спустя годы они продолжают исправно выполнять свои функции.

Мы в AdMe.ru с интересом полюбовались предметами, которые способны радовать не одно поколение, и отобрали самые неординарные из них. А в бонусе вы увидите парочку долгожителей среди растений и животных, которые уже несколько десятилетий скрашивают жизнь своих владельцев.

«Живу в Техасе, и вот уже 5 лет мне верой и правдой служат эти русские валенки. Кажется, им нет сносу»

«Стильные прабабушкины очки. Никогда не видела оправу с таким количеством деталей!»

Этой посуде больше полувека, и ее до сих пор ежедневно используют

Хорошее шерстяное одеяло прослужит вам века. Вот это было сделано еще до 1927 года, и долгое время им укрывались в спальных вагонах

«Консервный нож, которым родители когда-то открывали банки с детским питанием для меня. Неубиваемая вещь!»

«Я помогала своей двоюродной бабушке убираться на чердаке и нашла платье, которому уже более 60 лет!»

«Мой настольный вентилятор 1940-х годов выпуска»

«Такой швейной машинки хватит на несколько жизней. Мой Singer 1916 года»

«Набор расчесок Avon, который мне подарили на 7-й день рождения. Мои дети и я до сих пор пользуемся ими. Мне 41 год»

«Бабуля подарила мне свой миксер пару недель назад. Прекрасно выполняет свою работу уже лет 60»

«Этот термос старше, чем мой 27-летний брак. Он выпадал из грузовика, тонул в озере, но я до сих пор регулярно пользуюсь им»

Восхитительный трикотажный костюмчик 1950-х годов

«Старинная бабушкина кофеварка. До сих пор в целости и сохранности. Мы точно не будем страдать от нехватки кофе»

«Часы моего прадеда, которым больше 60 лет. Отец передал их мне, когда я окончил университет»

«Сначала надевал их только по особым случаям, теперь ношу каждый день».

«Сделала мыло в прессе, которому 110 лет, в подарок свекру. Надеюсь, он не разозлится на то, что я взяла семейную реликвию без спроса»

«Купил наушники 15 лет назад. На прошлой неделе привел их в порядок, чтобы прослужили еще столько же»

«4 года назад приобрел набор силиконовых пакетов. Использую их каждый день, и они до сих пор в отличном состоянии»

«Самая старая вещь из тех, что я когда-либо нашел на барахолке. 100-летний тостер, который по сей день работает»

Бонус № 1: «Дяде в наследство досталась 56-летняя черепаха»

Бонус № 2: «20-летняя толстянка. Посмотрите, какая она огромная!»