18 дизайнеров, которым надо давать молоко за вредность. Их вредность
Конечно, креативщики не хирурги и от их ошибок не страдает наше здоровье. Но тонка грань между гениальными идеями и странным дизайном. Для поднятия настроения мы решили показать вам именно второе. Бабочки-макароны, Биг-Бен в Австрии, обувь со встроенными камешками и многое другое. Ну а в бонусе вас ждет кое-что совсем неожиданное.
AdMe.ru ратует за креатив, но ведь всему есть мера. А вы как думаете, современные дизайнеры одежды не перегибают палку?
Знаете, я сам своего рода дизайнер
Мода, что ты делаешь?! Прекрати!
Что ты такое?
Все 3 бабочки одинаковые
«Я единственная в своем роде».
Когда одного камешка в вашей обуви явно недостаточно
Это то, что вы можете получить за большие деньги
Я художник, я так вижу
В моем детстве на игральных картах примерно так людей и изображали
То, что не убивает огонь, делает тебя
«Почти купил кофту для племянника. Ох, это не так работает, ребята»
Пример «занимательной географии»
«Нью-Йорк. Швеция».
А как же поиграть с размером шрифта?
«Чехи я».
Дети из другого измерения
Эта обувь «глядит в оба»
Ох уж эти принты
Б — безопасность
Бедный мастер Йода, что с тобой стало
Для часа пик
«Это платье я нашла в онлайн-магазине»
Бонус: даже сидушку для унитаза можно сделать хмм... необычно
Наверняка и у вас есть подобные фото, покажите их нам — вдруг возьмем в следующую статью.