18 дизайнеров, которым надо давать молоко за вредность. Их вредность

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Конечно, креативщики не хирурги и от их ошибок не страдает наше здоровье. Но тонка грань между гениальными идеями и странным дизайном. Для поднятия настроения мы решили показать вам именно второе. Бабочки-макароны, Биг-Бен в Австрии, обувь со встроенными камешками и многое другое. Ну а в бонусе вас ждет кое-что совсем неожиданное.

AdMe.ru ратует за креатив, но ведь всему есть мера. А вы как думаете, современные дизайнеры одежды не перегибают палку?

Знаете, я сам своего рода дизайнер

Мода, что ты делаешь?! Прекрати!

Что ты такое?

Все 3 бабочки одинаковые

«Я единственная в своем роде».

Когда одного камешка в вашей обуви явно недостаточно

Это то, что вы можете получить за большие деньги

Я художник, я так вижу

В моем детстве на игральных картах примерно так людей и изображали

То, что не убивает огонь, делает тебя

«Почти купил кофту для племянника. Ох, это не так работает, ребята»

Пример «занимательной географии»

«Нью-Йорк. Швеция».

А как же поиграть с размером шрифта?

«Чехи я».

Дети из другого измерения

Эта обувь «глядит в оба»

Ох уж эти принты

Б — безопасность

Бедный мастер Йода, что с тобой стало

Для часа пик

«Это платье я нашла в онлайн-магазине»

Бонус: даже сидушку для унитаза можно сделать хмм... необычно