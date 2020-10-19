18 человек, которые не оценили тонкий вкус и оригинальный подход дизайнеров

В мире почти 8 млрд человек, и вряд ли у всех из них одинаковое представление о логике и прекрасном. Поэтому некоторые примеры дизайна выделяются своей экзотичностью и приводят большинство из нас в недоумение.

Мы в AdMe.ru за то, чтобы в вещах совмещались красота, практичность и экономичность, но в этих 18 случаях присутствует или что-то одно, или вовсе ничего.

1. Кондитер украсил торт и даже сделал фото, прежде чем понял, что не так

2. Кто-нибудь разобрался, куда надо идти?

3. В отеле 6 лифтов, но только 2 из них спускаются в гараж. Так что у вас есть 2 шанса из 6 попасть на парковку

4. «Эти перегородки слишком высокие. Из соседней кабинки можно увидеть мои ляжки»

5. На этих кедах указан одинаковый размер

6. «Кнопка выключения рядом с клавишей „стереть“. Догадайтесь, на какую из них я обычно нажимаю, когда пишу важные документы»

7. Чтобы здесь припарковаться, нужна очень маленькая машина

8. На этом зонте нарисованы капли воды. Когда стряхиваешь зонт после дождя, непонятно, остались настоящие капли или нарисованные

9. Шторки на дверях в поезде

10. Мыло постоянно скатывается из этой мыльницы

11. Этот душ был сделан для людей ростом сантиметров 90

12. Внизу этой горки есть углубление, в котором благополучно скапливается вся вода после дождя

13. Стой! Хотя нет, иди

14. «Этот плакат висит в моей школе. Я только через 4 дня понял, что это не странная верхняя губа, а язык»

15. Когда туалетная бумага заканчивается, появляется щель, через которую видно соседнюю кабинку. Ку-ку!

16. Так, эта игрушка веселая или грустная?

17. Черные игральные карты с черным шрифтом. Невозможно разглядеть, что тебе досталось

18. «Пошел в туалет. Чуть не упал и не сломал ногу»