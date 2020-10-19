AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь

18 человек, которые не оценили тонкий вкус и оригинальный подход дизайнеров

4331015
11k

В мире почти 8 млрд человек, и вряд ли у всех из них одинаковое представление о логике и прекрасном. Поэтому некоторые примеры дизайна выделяются своей экзотичностью и приводят большинство из нас в недоумение.

Мы в AdMe.ru за то, чтобы в вещах совмещались красота, практичность и экономичность, но в этих 18 случаях присутствует или что-то одно, или вовсе ничего.

1. Кондитер украсил торт и даже сделал фото, прежде чем понял, что не так

© ilikemountaingoats / reddit

2. Кто-нибудь разобрался, куда надо идти?

© winnt7 / reddit

3. В отеле 6 лифтов, но только 2 из них спускаются в гараж. Так что у вас есть 2 шанса из 6 попасть на парковку

© thiccsnaccs2018 / reddit

4. «Эти перегородки слишком высокие. Из соседней кабинки можно увидеть мои ляжки»

© squishysockz / reddit

5. На этих кедах указан одинаковый размер

© AnonymousDragonite / reddit

6. «Кнопка выключения рядом с клавишей „стереть“. Догадайтесь, на какую из них я обычно нажимаю, когда пишу важные документы»

© Memeloverthe2nd / reddit

7. Чтобы здесь припарковаться, нужна очень маленькая машина

© 0p_0s / reddit

8. На этом зонте нарисованы капли воды. Когда стряхиваешь зонт после дождя, непонятно, остались настоящие капли или нарисованные

© nartb / reddit

9. Шторки на дверях в поезде

© Dark-Stone1 / reddit

10. Мыло постоянно скатывается из этой мыльницы

© fuchhyeeah / reddit

11. Этот душ был сделан для людей ростом сантиметров 90

© yeetermano1 / reddit

12. Внизу этой горки есть углубление, в котором благополучно скапливается вся вода после дождя

© lambentstar / reddit

13. Стой! Хотя нет, иди

© -Wiyiok- / reddit

14. «Этот плакат висит в моей школе. Я только через 4 дня понял, что это не странная верхняя губа, а язык»

© TheLunchBox31 / reddit

15. Когда туалетная бумага заканчивается, появляется щель, через которую видно соседнюю кабинку. Ку-ку!

© sleepybeats / reddit

16. Так, эта игрушка веселая или грустная?

© dunealex / reddit

17. Черные игральные карты с черным шрифтом. Невозможно разглядеть, что тебе досталось

© AnDrEwlastname374 / reddit

18. «Пошел в туалет. Чуть не упал и не сломал ногу»

© I_am_lazy_15 / reddit

Расскажите, какие примеры до абсурда оригинального дизайна вы видели?

Фото на превью I_am_lazy_15 / reddit
4331015
11k