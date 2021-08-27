AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь
AdMe

18 диалогов между клиентом и поставщиком услуг, которые больше похожи на анекдот, чем на правду

-1--
-

Сфера продаж и предоставления услуг таит в себе уйму малоприятных сюрпризов, причем как для клиента, так и для исполнителя. Всем нам хочется работать лишь с тактичными и вежливыми людьми, но некоторые личности будто ставят себе задачу потрепать нервы окружающим. Одни придираются к мелочам, другие считают, что специалист должен все бросить и ринуться исполнять их прихоти в любое время дня и ночи, а кто-то вгоняет в ступор неординарными запросами.

Мы в AdMe.ru всегда знали, что работа с людьми — то еще шоу. Но примеры переписки между заказчиками и исполнителями или продавцами все же сразили нас наповал.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

А вас когда-нибудь вводили в ступор разговоры с клиентами или поставщиками услуг?

Фото на превью marber / Pikabu
-1--
-
Поделиться этой статьёй