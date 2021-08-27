18 диалогов между клиентом и поставщиком услуг, которые больше похожи на анекдот, чем на правду
Сфера продаж и предоставления услуг таит в себе уйму малоприятных сюрпризов, причем как для клиента, так и для исполнителя. Всем нам хочется работать лишь с тактичными и вежливыми людьми, но некоторые личности будто ставят себе задачу потрепать нервы окружающим. Одни придираются к мелочам, другие считают, что специалист должен все бросить и ринуться исполнять их прихоти в любое время дня и ночи, а кто-то вгоняет в ступор неординарными запросами.
Мы в AdMe.ru всегда знали, что работа с людьми — то еще шоу. Но примеры переписки между заказчиками и исполнителями или продавцами все же сразили нас наповал.
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А вас когда-нибудь вводили в ступор разговоры с клиентами или поставщиками услуг?
Фото на превью marber / Pikabu
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