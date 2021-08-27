18 диалогов между клиентом и поставщиком услуг, которые больше похожи на анекдот, чем на правду

Сфера продаж и предоставления услуг таит в себе уйму малоприятных сюрпризов, причем как для клиента, так и для исполнителя. Всем нам хочется работать лишь с тактичными и вежливыми людьми, но некоторые личности будто ставят себе задачу потрепать нервы окружающим. Одни придираются к мелочам, другие считают, что специалист должен все бросить и ринуться исполнять их прихоти в любое время дня и ночи, а кто-то вгоняет в ступор неординарными запросами.