18 девушек показали свой весенний маникюр. И кое-какие из этих идей мы даже попробуем повторить

Весной, когда все вокруг просыпается ото сна, многим из нас тоже хочется почувствовать себя обновленными. Одни бросаются в спортзал, другие бегут обновлять гардероб, а третьи решаются на эксперименты с маникюром и пробуют самые разные образы — от пастельных и нежных до ярких и экстравагантных.

В AdMe.ru всерьез задумались о том, чтобы нарисовать на ногтях веточки сакуры или прикрепить к ним крошечных бабочек. А может быть, мы поступим как девушка из бонуса к этой статье и смешаем лак с тенями для век.

«Когда я красила ногти, то вдохновлялась своей любимой кружкой»

Не ногти, а полосатые леденцы

Если приглядеться, будут заметны листики клевера

Весна! На ногти «прилетели» пчелки

Как вам такие викторианские кружева?

«У меня в этом месяце голографические ногти миндалевидной формы»

Похоже на роспись в стиле народных промыслов

Ромашки: простота и милота

«Мой новый весенний образ»

Пасхальный зайчик и много-много морковок для него

«Я никогда раньше не носила желтые ногти. А теперь точно буду»

Узор, который оценят все поклонники Сейлор Мун

Очарование сакуры

«Я накрасила ногти в тон своей новой машине»

Главное, чтобы бабочки по дороге не улетели

«Ногти так и сияют на солнышке! На этот маникюр у меня ушло около 5 часов, но дело того стоило»

Нежные цвета и немного стразов

Вариант для тех, кто не любит пестрое

Бонус-лайфхак для тех, кто делает маникюр самостоятельно

«Оказывается, можно смешивать тени для век с прозрачным лаком. Так получаются оригинальные, ваши собственные цвета. Я рискнула, и вот что вышло».