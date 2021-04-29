18 девушек показали свой весенний маникюр. И кое-какие из этих идей мы даже попробуем повторить
Весной, когда все вокруг просыпается ото сна, многим из нас тоже хочется почувствовать себя обновленными. Одни бросаются в спортзал, другие бегут обновлять гардероб, а третьи решаются на эксперименты с маникюром и пробуют самые разные образы — от пастельных и нежных до ярких и экстравагантных.
В AdMe.ru всерьез задумались о том, чтобы нарисовать на ногтях веточки сакуры или прикрепить к ним крошечных бабочек. А может быть, мы поступим как девушка из бонуса к этой статье и смешаем лак с тенями для век.
«Когда я красила ногти, то вдохновлялась своей любимой кружкой»
Не ногти, а полосатые леденцы
Если приглядеться, будут заметны листики клевера
Весна! На ногти «прилетели» пчелки
Как вам такие викторианские кружева?
«У меня в этом месяце голографические ногти миндалевидной формы»
Похоже на роспись в стиле народных промыслов
Ромашки: простота и милота
«Мой новый весенний образ»
Пасхальный зайчик и много-много морковок для него
«Я никогда раньше не носила желтые ногти. А теперь точно буду»
Узор, который оценят все поклонники Сейлор Мун
Очарование сакуры
«Я накрасила ногти в тон своей новой машине»
Главное, чтобы бабочки по дороге не улетели
«Ногти так и сияют на солнышке! На этот маникюр у меня ушло около 5 часов, но дело того стоило»
Нежные цвета и немного стразов
- Ваш указательный палец выглядит сердитым. © aderrygirl / Reddit
- Ха-ха, теперь и я это вижу. © Seachellle / Reddit
Вариант для тех, кто не любит пестрое
Бонус-лайфхак для тех, кто делает маникюр самостоятельно
«Оказывается, можно смешивать тени для век с прозрачным лаком. Так получаются оригинальные, ваши собственные цвета. Я рискнула, и вот что вышло».
А какой маникюр у вас этой весной — со сложным рисунком или совсем без лака?
Фото на превью ***ureyesout / Reddit
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