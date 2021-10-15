18 девушек показали, как пара новых приемов в макияже могут круто изменить внешность

Статистика показывает, что в среднем у каждой женщины имеется около 40 средств декоративной косметики, а пользуется она только пятью. Потому что, как правило, у всех нас есть «дежурный» макияж, который мы носим на работу или по делам. И лишь иногда добавляем красок для вечернего выхода. А ведь косметика дает нам возможность практически превратиться в другого человека.

Мы в AdMe.ru уже достали свой арсенал косметики, чтобы поэкспериментировать так же, как эти 18 девушек.

Осенний золотой или вампирское настроение?

Макияж для собеседования и более яркий образ

На втором фото, мне кажется, вы боретесь с собственной формой бровей. Думаю, у вас и без того они прекрасны. © kittenmittens4865 / Reddit

Желтый против зеленого

Яркие тени против классического образа

«Решила добавить немного неонового на внутренние уголки глаз»

«Люблю играть с формой и цветом»

Спокойный нюд или смелый розовый?

«О боже, я наконец научилась рисовать крутые стрелки!»

«В коробке эти ресницы выглядели устрашающе, но получилось неплохо»

Нежный розовый или мрачная готика?

Когда макияж меняет сильнее, чем цвет волос

«У меня всегда получаются неровные стрелки»

Вечерний мейк способен превратить в другого человека

Ягодные оттенки против бурлеска

«Я начала учиться искусству макияжа только год назад. Горжусь своими успехами и готова принимать советы»

Мне нравится твой макияж, он отлично сочетается с прической. Продолжай в том же духе! © Hitchin_a_ride / Reddit

Повседневный образ и вечернее буйство цвета

Розовое сияние или леди-вамп?

«Для первого образа я вдохновилась сапфиром. А второй — августовский камень хризолит»