18 девушек, которым ни к чему визажист, ведь они и сами словно родились с кисточкой в руках

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Девушки красятся по разным причинам — кто-то хочет подчеркнуть естественную красоту, а кто-то проявляет так свою творческую натуру. Макияж может быть разным: нежным или дерзким, броским или незаметным, но грамотно нанесенная косметика всегда фантастически преображает лицо.

О таких преображениях и пойдет речь в сегодняшней статье AdMe.ru. Девушки смело выложили в сети свои фото макияжа, а мы просто не смогли любоваться на эту красоту в одиночестве и решили, что нашим читателям тоже стоит это увидеть.

«Я — электрический леопард»

«Начала краситься только в прошлом году. Делюсь вот своим прогрессом. Что думаете?»

«Наконец сделала идеальный повседневный макияж»

«Я накрасилась в стиле домохозяйки 60-х годов. Попробовала применить винтажные техники макияжа, например тонкий слой вазелина на лицо»

«Ты прекрасна и без косметики. Но мне нравится, как естественно ты подчеркнула свои черты лица»

Драматичный акцент в виде красных стрелок

Лучший макияж глаз, что я видела. © larryhoudini / Reddit

«Я просто купила новую косметику. Не могу поверить, что столько времени красилась неподходящими мне оттенками»

«Я перешла на тональную основу и бронзер более теплых тонов».

«Мой обыкновенный повседневный образ»

Макияж «без макияжа» — это тоже искусство

Классические smokey eyes — до и после

«Создаю себе праздничное настроение»

«Ты красотка и с макияжем, и без него, но этот образ, по правде говоря, просто огонь»

«Мне комфортно со своим ненакрашенным лицом, но я люблю краситься, чтобы подчеркнуть естественные черты»

Макияж для тех, кто не любит использовать тональную основу

Стоит всего лишь выровнять тон лица, подчеркнуть глаза и губы, и лицо преображается как по волшебству

«Снова начала краситься. Так выглядит мой повседневный макияж»

«Этот цвет помады очень тебе идет и гармонично оттеняет глаза»

«Обалдеть! Ты напрочь скрыла круги под глазами! Мне бы так уметь»