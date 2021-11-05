18 девушек, которых от слов «маникюрный салон» теперь бросает в холодный пот

Поход в салон красоты — мероприятие волнующее. Ведь мы ожидаем, что после процедур почувствуем обновление и будем переполнены эмоциями. Правда, не всегда впечатления оказываются приятными: как правило, реальность хоть чем-то, но отличается от ожиданий. Иногда этой разницей можно пренебречь и даже вообще ее не заметить, но нередко она оказывается такой большой, что досаду скрыть просто невозможно.

Мы в AdMe.ru уверены: выложить в сеть неудачное фото — поступок смелый. И поэтому считаем, что героиням нашей сегодняшней подборки храбрости не занимать. Надеемся, что в своей жизни провальный маникюр вы видели лишь на картинках в интернете.

«Крайне разочарована. Отличия просто огромные!»

«За эти мерзкие ногти я заплатила мастеру $ 89»

"Ходила вместе с мамой в ее маникюрный салон. Мне кажется или ногти получились толстоваты?

«И вот за это я отдала больше $ 100»

Впредь даже близко к этому салону не подходите! © Big*****Sjw / Reddit

«К сожалению, они просто ужасны. Теперь рука выглядит огромной»

«Поверить не могу, что я вообще за это заплатила...»

О боже! Придется теперь насовсем обрезать их. © balderdashbird / Reddit

«Я вышла из салона и осознала, насколько это ужасно. Пришла домой и просто заплакала»

«Меня уверяли, что покрытие продержится 10 дней. Итак, день 3-й. Они абсолютно точно не стоят своей цены»

«Просила сделать градиент. Осталась разочарована»

Возвращайся и требуй деньги назад! © oddette725 / Reddit

«Когда мастер доделала мне первую руку, я поняла, что это не то, но было уже поздно»

«Расстроилась, но не хотела говорить об этом. Интересно, смогу ли я их исправить, не нарушив дизайна?»

«Мне кажется, это полный провал. Они похожи на утиный хвост!»

«В инстаграме работы мастера выглядели шикарно. Но, очевидно, это явный обман»

«Неужели мастер испытывал столько ненависти в процессе?»

«Не будьте как я — высказывайте мастеру претензии, если вам что-то не нравится»

«Только что мне сняли акриловое покрытие с ногтей. Я ушла в слезах»

«Пришла в салон с длинными ногтями, попросила укоротить наполовину и сделать квадратными. Ушла, рыдая»

«Мне определенно не нравится эта форма»