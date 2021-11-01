18 девушек, которые жгут словами так, что никому мало не покажется

Бывает, после прочтения какого-либо женского откровения так и тянет прокричать о том, что это ну слишком жизненно. Ведь и правда, когда опаздываешь и в спешке заказываешь такси, то приедет оно обязательно через такое время, что пешком дойти было бы быстрее. Или просто хочешь прикупить себе пару вещичек, а тут кассир со своим ценным мнением.