18 девушек, которые жгут словами так, что никому мало не покажется
Бывает, после прочтения какого-либо женского откровения так и тянет прокричать о том, что это ну слишком жизненно. Ведь и правда, когда опаздываешь и в спешке заказываешь такси, то приедет оно обязательно через такое время, что пешком дойти было бы быстрее. Или просто хочешь прикупить себе пару вещичек, а тут кассир со своим ценным мнением.
Мы в AdMe.ru просто зачитались подобными высказываниями, авторы которых ну очень легко и с иронией разбираются в этом жизненном водовороте. А в бонусе вас ждет парочка метких высказываний от тех, кто точно знает, как отвечать на неудобные вопросы.
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Бонус: некоторые девушки еще и под натиском нагловатых людей не теряются
- Когда подкатывают на улице с заезженной фразой «Твоей маме зять не нужен?», отвечаю: «Моей маме муж нужен. Будешь моим папой?» То ли их перспектива не радует, то ли от неожиданности, но отстают. © Подслушано / Ideer
- Моя подруга — художница, зарабатывает этим на жизнь, в нашем небольшом городе ее много кто знает. И вот ее сын (он тоже увлекается рисованием) пошел в 1-й класс. Был там какой-то конкурс, и он сам нарисовал для него пейзаж. Принес в школу, а ему высказали, что он должен был нарисовать без помощи матери. Вызвали подругу в школу. А она молча посмотрела на этот пейзаж и выдала: «То есть, по-вашему, так рисует художник со стажем 20 лет?» © Подслушано / Ideer
А какое высказывание особенно запало вам в душу?
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