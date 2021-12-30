18 девушек, которые теперь вздрагивают всем телом, завидев вдалеке маникюрный салон

Салонный маникюр — это красота и практичность в одном флаконе, за что его любят и ценят многие. Правда, в конечном итоге мы не всегда получаем то, на что надеемся: одни выходят из салона красоты довольными, а другие чуть ли не в слезах.

Мы в AdMe.ru понимаем, что от некачественного сервиса никто не застрахован. Но все же надеемся, что провалы в бьюти-сфере вы видите только в наших статьях в интернете.

«Подруга сестры сходила к профессиональному нейл-мастеру»

Этот слегка раздражающий маникюр

«Полное разочарование. И мне неловко попросить переделать»

«Думаю, эти ногти просто ужасны»

«Мне очень грубо обработали кутикулу, наложили толстый слой геля, и на 2-й день все откололось»

«Я застенчивая, поэтому просто заплатила и ушла. А после салона взглянула на ногти повнимательнее, и у меня вырвалось: „Какой ужас!“»

«Заплатила за это $ 75. Кажется, жаловаться уже поздно»

«Плохой мастер попался, говорите? Тогда посмотрите, что со мной сделали за 3 дня до свадьбы»

«Сделала ногти в салоне. А дома взглянула на руку и увидела, что они превратились вот в это»

«В первый раз сделала такой маникюр в салоне. Теперь ногти кажутся мне громоздкими»

«Я отдала $ 50 женщине за то, чтобы она испортила мне ногти. Ожидание vs реальность»

Неровные ногти, кривой рисунок и грубый спил

«Посмотрите: это мои ногти уже после того, как мастер „исправил“ свою плохую работу»

«И я за это заплатила»

«Девушке, которая сидела возле меня, сделали крутой маникюр, а я ушла домой вот с этим»

Поиск нового салона происходит методом проб и ошибок

«Вот что мне сделали в салоне. Печальный оказался опыт. Еще и руки болели целый день после маникюра»

«Это не ногти, а пасхальные яйца какие-то!»