18 девушек, которые теперь вздрагивают всем телом, завидев вдалеке маникюрный салон
Салонный маникюр — это красота и практичность в одном флаконе, за что его любят и ценят многие. Правда, в конечном итоге мы не всегда получаем то, на что надеемся: одни выходят из салона красоты довольными, а другие чуть ли не в слезах.
Мы в AdMe.ru понимаем, что от некачественного сервиса никто не застрахован. Но все же надеемся, что провалы в бьюти-сфере вы видите только в наших статьях в интернете.
«Подруга сестры сходила к профессиональному нейл-мастеру»
Этот слегка раздражающий маникюр
«Полное разочарование. И мне неловко попросить переделать»
«Думаю, эти ногти просто ужасны»
«Мне очень грубо обработали кутикулу, наложили толстый слой геля, и на 2-й день все откололось»
«Я застенчивая, поэтому просто заплатила и ушла. А после салона взглянула на ногти повнимательнее, и у меня вырвалось: „Какой ужас!“»
«Заплатила за это $ 75. Кажется, жаловаться уже поздно»
«Плохой мастер попался, говорите? Тогда посмотрите, что со мной сделали за 3 дня до свадьбы»
«Сделала ногти в салоне. А дома взглянула на руку и увидела, что они превратились вот в это»
«В первый раз сделала такой маникюр в салоне. Теперь ногти кажутся мне громоздкими»
«Я отдала $ 50 женщине за то, чтобы она испортила мне ногти. Ожидание vs реальность»
Неровные ногти, кривой рисунок и грубый спил
«Посмотрите: это мои ногти уже после того, как мастер „исправил“ свою плохую работу»
«И я за это заплатила»
«Девушке, которая сидела возле меня, сделали крутой маникюр, а я ушла домой вот с этим»
Поиск нового салона происходит методом проб и ошибок
«Вот что мне сделали в салоне. Печальный оказался опыт. Еще и руки болели целый день после маникюра»
«Это не ногти, а пасхальные яйца какие-то!»
А вы предпочитаете салонный маникюр или домашний?
Фото на превью strawberrytaint / Reddit
Поделиться этой статьёй