18 девушек, которые урвали себе лучших свекровей

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В народе принято недолюбливать родителей второй половинки. И хотя обычно достается тещам, свекровей тоже не очень жалуют молодые снохи. На самом же деле мама мужа может оказаться замечательной женщиной и стать второй матерью для невестки.

Мы в AdMe.ru в восторге от этих 18 женщин, которые слыхом не слыхивали про всякие предрассудки и подружились с женами своих сыновей.

1. «Мама мужа подарила мне кольцо своей матери и разрешила изменить его на свой вкус. Вот что я сделала»

2. «Свекровь купила нам одинаковые сумки!»

3. «Мы с мужем заболели и не могли выйти в магазин, и его мама принесла нам кучу еды»

4. «Свекровь купила для нашего кота кровать-антистресс»

5. «Моя вторая мама отдала мне свои орхидеи»

6. «Будущая свекровь подарила мне великолепное золотое ожерелье, чтобы я надела его на свадьбу. Ее прадед сделал это украшение своими руками»

7. «Это как раз то, что я хотела на Рождество! У меня лучшая свекровка в мире»

8. «Мама мужа сфотографировала меня с моим четвероногим другом»

9. «У меня скоро родится малышка. Я связала для нее платье, а будущая бабушка — шапочку»

10. «Мама мужа поставила настоящий стол, чтобы подкармливать оленей. Это так мило»

11. «Наша бабушка сшила и разрисовала подушку в комнату моего сына»

12. «Мама мужа подарила мне на день рождения котенка. Едем в ветклинику и скоро узнаем, мальчик это или девочка»

13. «Свекровь научила меня рукоделию. Вот одна из моих первых работ»

14. «У мамы мужа отличное чувство юмора. Мы вернулись домой и обнаружили это в туалете»

15. «Я просто хотела показать, какое шикарное одеяло наша бабушка сшила для своего внука»

16. «Всем желаю такую свекровь»

17. «Моя вторая мама связала маленький диван для нашего кота!»

18. «Я просто сказала маме мужа, что на Рождество хочу что-нибудь из косметики одного хорошего бренда»