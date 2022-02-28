18 девушек, которые сделали маникюр, не считаясь ни с чьим мнением, и угадали на все сто

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У каждого из нас есть свой безошибочный способ поднять себе настроение. Кому-то нужно съесть кусочек шоколадки или навернуть мороженого, кто-то танцует под энергичную музыку. А некоторые красят ногти, а потом любуются ими и светятся от счастья.

Мы в AdMe.ru решили найти побольше идей для игривого и яркого маникюра. Честно говоря, эта подборка заставила пожалеть, что рук у нас всего 2, ведь так сложно выбрать единственный вариант.

«Эти ногти мне сделал мой 16-летний шурин»

Вау! Да у этого парня талант! © starryeyedsurprise12 / Reddit

«Решила сделать себе такие ногти, потому что сказали, что мне этот цвет не пойдет»

«Мне грустно, но, по крайней мере, у меня милый маникюр»

«Когда я делала маникюр маме, она спросила: „Что, уже лето?“ Потому что я решила накрасить ей ногти по-летнему, чтобы противостоять зимней хандре»

«Рисовать эти пятна, как на корове, было даже веселее, чем я думала»

«Неоновые ногти из 90-х. Я накрасила их к своему дню рождения»

Ногти ко Дню святого Валентина

«Мама разрешила потренироваться на ее ногтях»

Люблю такие цветочки из горошин: они красивые и забавные. © dragonkeeperemme / Reddit

«Нарисовала на ногтях покемонов»

Просто глядя на эту фотографию, я улыбаюсь. © viocatt / Reddit

Маникюр в стиле поп-арт ко Дню святого Валентина

«Зеленый лак на ногтях всегда поднимает мне настроение»

«Специально отрастила ногти, чтобы попробовать этот дизайн в стиле „Наруто“»

Я, правда, ничего не знаю о «Наруто», но думаю, что твой маникюр просто прекрасен. © arkaytee / Reddit

«Купила лак для ногтей. Он сочетается с носками, которые я вяжу, и я поняла, что мне нужно сделать разноцветный маникюр»

«Сделала ногти с голографией и светящейся в темноте галактикой. Это так весело»

У меня буквально отвисла челюсть, когда я увидела, как они светятся в темноте. Это потрясающе! © Excellent_Walrus_656 / Reddit

«Цветной френч — мой фаворит на все времена»

«Мои ногти ко Дню святого Валентина. Мое вдохновение — клубника в шоколаде»

«Клиентка попросила сделать маникюр в духе „Заботливых мишек“, но без медведей. Кажется, получилось круто»

Мой внутренний ребенок вопит от счастья из-за того, сколько тут блесток. © suspiciousmoss / Reddit

«Позволила детям выбрать дизайн»

У ваших деток отличный вкус. © gothmomstrikesagain / Reddit