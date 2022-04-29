18 невест, чей подвенечный наряд еще долго будут обсуждать на семейных праздниках

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Для некоторых модниц свадебный наряд — настоящее полотно для самовыражения. Такое стремление к творчеству преображает даже самое обычное, казалось бы, подвенечное платье: всего пара штрихов, и недорогое праздничное облачение превращается в эксклюзивный авторский наряд, которому нет равных даже в брендовых магазинах.

Мы в AdMe.ru встретили в сети 18 модниц, чье подвенечное платье еще долго будут вспоминать их друзья и знакомые.

1. Шелковое радужное свадебное платье ручной росписи, единственное в своем роде

2. «Моим свадебным платьем стала ночная рубашка прямиком из 1930-х годов»

3. «Этим вечером я закончила свое свадебное платье»

4. «А у меня есть свадебное платье Дейенерис из первого сезона „Игры престолов“. Оно невероятное!»

5. «Нашла свое ведьминское свадебное платье»

6. «А мое свадебное платье я приобрела чуть ли не даром»

7. У кого еще было нетрадиционное свадебное платье?

8. «Свое свадебное платье я сшила сама»

9. «Добавила в свой наряд вот этих выдрят. Они помещаются в карманах моего свадебного платья!»

10. «Сшила себе вот такой свадебный наряд»

11. «Мое свадебное платье имело успех! Только вот что мне сделать с оставшейся тканью?»

12. «Я так рада своему свадебному платью, что чувствую себя феей»

13. «Мое свадебное платье, сшитое несколько недель назад, — адаптация популярной юбки из 1930-х годов. Верх же я придумала сама»

14. «Я сама сшила свой свадебный наряд и сегодня получила фотографии. До сих пор не могу поверить, как хорошо все получилось»

15. «На мою свадьбу я надела свадебное платье своей двоюродной бабушки»

16. «Хотела продать платье в стиле школьного выпускного 80-х годов, но мой жених хочет, чтобы я надела его на нашу свадьбу»

17. «Мне подарили вот такое прекрасное свадебное платье прямиком из Германии 1920-х годов»

18. «Решила примерить свадебное платье моей бабушки, которое она надевала в 1952-м»