18 невест, чей подвенечный наряд еще долго будут обсуждать на семейных праздниках
Для некоторых модниц свадебный наряд — настоящее полотно для самовыражения. Такое стремление к творчеству преображает даже самое обычное, казалось бы, подвенечное платье: всего пара штрихов, и недорогое праздничное облачение превращается в эксклюзивный авторский наряд, которому нет равных даже в брендовых магазинах.
Мы в AdMe.ru встретили в сети 18 модниц, чье подвенечное платье еще долго будут вспоминать их друзья и знакомые.
1. Шелковое радужное свадебное платье ручной росписи, единственное в своем роде
2. «Моим свадебным платьем стала ночная рубашка прямиком из 1930-х годов»
3. «Этим вечером я закончила свое свадебное платье»
4. «А у меня есть свадебное платье Дейенерис из первого сезона „Игры престолов“. Оно невероятное!»
5. «Нашла свое ведьминское свадебное платье»
6. «А мое свадебное платье я приобрела чуть ли не даром»
7. У кого еще было нетрадиционное свадебное платье?
8. «Свое свадебное платье я сшила сама»
9. «Добавила в свой наряд вот этих выдрят. Они помещаются в карманах моего свадебного платья!»
10. «Сшила себе вот такой свадебный наряд»
11. «Мое свадебное платье имело успех! Только вот что мне сделать с оставшейся тканью?»
12. «Я так рада своему свадебному платью, что чувствую себя феей»
13. «Мое свадебное платье, сшитое несколько недель назад, — адаптация популярной юбки из 1930-х годов. Верх же я придумала сама»
14. «Я сама сшила свой свадебный наряд и сегодня получила фотографии. До сих пор не могу поверить, как хорошо все получилось»
15. «На мою свадьбу я надела свадебное платье своей двоюродной бабушки»
16. «Хотела продать платье в стиле школьного выпускного 80-х годов, но мой жених хочет, чтобы я надела его на нашу свадьбу»
17. «Мне подарили вот такое прекрасное свадебное платье прямиком из Германии 1920-х годов»
18. «Решила примерить свадебное платье моей бабушки, которое она надевала в 1952-м»
А какое свадебное платье было у вас? Рискнули бы вы добавить к наряду пару дополнительных деталей? Если да, то на какие изменения в нем вы бы решились?
Фото на превью thatonezeldagirl / Reddit, Game of Thrones / HBO
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