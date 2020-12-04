18 девушек, которые пошли на поводу у моды и попробовали себя улучшить, но потом передумали
В последние годы в моде естественная красота и все больше женщин отказываются от явных модернизаций и усовершенствований внешности. Многие даже перестают пользоваться декоративной косметикой, уделяя больше внимания средствам для ухода. Другие прекращают красить волосы и наращивать ногти, возвращаясь к обычным лакам для ногтей.
Мы в AdMe.ru уверены, что каждая женщина красива от природы, и вот 18 девушек, которые умеют подчеркнуть свою красоту без уколов, накладных ресниц и тяжелого макияжа.
1. «Раньше я была зависима от филлеров в губы. На первом фото я до инъекций, на втором — после 3 мл филлера, на третьем — уже 7 месяцев без уколов»
2. «Для разнообразия попробовала макияж без накладных ресниц. Ведь нужно принимать себя такой, как есть»
3. «Удаление сложной цветной татуировки завершено на 95 %»
4. «Я стараюсь полюбить себя такой, какая я есть. Здесь я без единой капли макияжа»
5. «Я только что убрала пирсинг из перегородки носа»
6. «Пытаюсь полюбить себя без косметики и накладных ресниц. Пока мне это не совсем удалось, но я на полпути»
7. «Прощайте, мои 18 пирсингов! Мне казалось, что пирсинг делает меня особенной, но теперь мне он больше не нужен, я поняла, что особенная и без него»
8. «3 года назад моя жена перестала красить волосы»
9. «Без фильтров, без ресниц и без макияжа. Только блеск для губ и солнечный свет»
10. «10 сеансов по удалению татуировки. В течение следующего года она продолжит исчезать, особенно если массировать кожу»
11. «Я пользовалась гелем для волос так долго, что даже забыла, какие густые у меня волосы!»
12. «Моя первая попытка сделать переливающийся маникюр без втирки и геля»
13. «Мои губы с филлерами и после того, как филлеры рассосались»
14. «Когда мне было чуть больше 30, я отказалась от макияжа и стала ухаживать за кожей. Вот мой прогресс за 3 года: слева тональная основа и фильтры, справа — без тональной основы и фильтров»
15. «Мой неудачный микроблейдинг и процесс его удаления»
16. «Я наконец приняла саму себя без косметики»
17. «Губы с филлерами и после того, как филлеры рассосались»
18. «Вместо того чтобы колоть ботокс в морщины на лбу, я просто сделала челку»
От каких процедур отказались вы? А от чего никогда не сможете отказаться?
Фото на превью LesBattersbey / reddit