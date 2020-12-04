18 девушек, которые пошли на поводу у моды и попробовали себя улучшить, но потом передумали

В последние годы в моде естественная красота и все больше женщин отказываются от явных модернизаций и усовершенствований внешности. Многие даже перестают пользоваться декоративной косметикой, уделяя больше внимания средствам для ухода. Другие прекращают красить волосы и наращивать ногти, возвращаясь к обычным лакам для ногтей.

Мы в AdMe.ru уверены, что каждая женщина красива от природы, и вот 18 девушек, которые умеют подчеркнуть свою красоту без уколов, накладных ресниц и тяжелого макияжа.

1. «Раньше я была зависима от филлеров в губы. На первом фото я до инъекций, на втором — после 3 мл филлера, на третьем — уже 7 месяцев без уколов»

2. «Для разнообразия попробовала макияж без накладных ресниц. Ведь нужно принимать себя такой, как есть»

3. «Удаление сложной цветной татуировки завершено на 95 %»

4. «Я стараюсь полюбить себя такой, какая я есть. Здесь я без единой капли макияжа»

5. «Я только что убрала пирсинг из перегородки носа»

6. «Пытаюсь полюбить себя без косметики и накладных ресниц. Пока мне это не совсем удалось, но я на полпути»

7. «Прощайте, мои 18 пирсингов! Мне казалось, что пирсинг делает меня особенной, но теперь мне он больше не нужен, я поняла, что особенная и без него»

8. «3 года назад моя жена перестала красить волосы»

9. «Без фильтров, без ресниц и без макияжа. Только блеск для губ и солнечный свет»

10. «10 сеансов по удалению татуировки. В течение следующего года она продолжит исчезать, особенно если массировать кожу»

11. «Я пользовалась гелем для волос так долго, что даже забыла, какие густые у меня волосы!»

12. «Моя первая попытка сделать переливающийся маникюр без втирки и геля»

13. «Мои губы с филлерами и после того, как филлеры рассосались»

14. «Когда мне было чуть больше 30, я отказалась от макияжа и стала ухаживать за кожей. Вот мой прогресс за 3 года: слева тональная основа и фильтры, справа — без тональной основы и фильтров»

15. «Мой неудачный микроблейдинг и процесс его удаления»

16. «Я наконец приняла саму себя без косметики»

17. «Губы с филлерами и после того, как филлеры рассосались»

18. «Вместо того чтобы колоть ботокс в морщины на лбу, я просто сделала челку»