18 девушек, которые показали миру свои кудряшки, и все вокруг просто ахнули от восхищения

Мы полны противоречий. Особенно по отношению к своей внешности. Стройные мечтают поправиться, полные — похудеть, светлые волосы мы любим красить в темный, кудряшки обязательно выпрямить, а прямые пряди — завить. И так до бесконечности. Но, случается, этот круг все же прерывается, когда к нам приходит осознание того, что красота — понятие очень размытое и каждый замечателен по-своему.

Нам в AdMe.ru посчастливилось найти в сети фото девушек, которые отбросили сомнения и перестали скрывать свои локоны. Признаемся честно — мы без ума от этих кудряшек.

«Большую часть своей жизни я носила прямые волосы. Но недавно встретила человека, который помог мне полюбить свои кудряшки»

«Пару лет назад я думала, что на фото слева мои волосы выглядят хорошо. Но вы только взгляните на меня сегодня!»

«2 года старшей школы и 2 года колледжа. В школе я каждое утро выпрямляла волосы утюжком, на котором было минимум 200 градусов»

«Если у меня получилось вернуть все как было, то и у вас получится!»

«Чуть больше 2 лет терпения, и вот результат»

«Волосы стали более воздушными, здоровыми, кудрявыми и розовато-золотистыми»

«До и после. Решила обрезать волосы и прекратить их выпрямлять»

«Уже 10 месяцев следую „кудрявому методу“ по уходу за волосами и держусь подальше от утюжка»

«До и после»

«Сегодня уже 3 года, как я не пользуюсь средствами для выпрямления и утюжком»

«Набралась смелости и перестала выпрямлять свои кудряшки»

«Выпрямляла волосы целых 11 лет, и это превратило их в тусклые и сухие. Но мне удалось в буквальном смысле вернуть их с того света»

«Июль 2019-го vs сентябрь 2020-го»

«Обрезала волосы и больше не возвращаюсь к старому стилю»

«Мои безжизненные, крашеные и выпрямленные волосы спустя год без воздействия высоких температур»

«Научилась любить свои кудряшки»

«Спустя 2 месяца. Я и предположить не могла, что такое возможно»

«После многих лет прямых волос я решилась принять свои локоны»