18 девушек, которые не стали ждать у моря погоды, а сами сшили себе шикарные наряды

Мы отвыкли от того, что одежду можно шить дома. Все понимают, что это кропотливый труд. Но есть девушки, которые не боятся засучить рукава и взяться за иголку. Они могут сшить себе даже свадебный наряд. Некоторые вещи сделаны весьма искусно: если бы мастерицы не сказали, никто бы и не догадался, что платье не из бутика.

Мы в AdMe.ru аплодируем золотым руками этих девушек. Присоединяйтесь.

«Вот мое платье. Мне сказали, я похожа на Мортишу Аддамс»

Ого, это часть платья? Мне-то показалось, что у вас на спине татуировка. © Todayismyday98 / Reddit

Это платье для конкурса красоты похоже на наряд Зендеи

«Только что закончила эту „русалочью“ юбку, прекрасно зная, что, возможно, никогда не смогу ее надеть»

«Я свое свадебное платье сшила сама. А сегодня получила фотографии. До сих пор не могу поверить в то, что оно так хорошо получилось!»

«А я сделала платье со светодиодной подсветкой»

«Сваяла осеннее платье. И конечно, в нем есть карманы»

Да здравствуют пышные юбки!

Платье в духе 40-х годов готово

Девушка создала этот наряд, вдохновившись анимацией студии Ghibli

«Долго не решалась раскроить ткань. А сейчас это одно из моих любимых платьев»

«Комбинезон готов. Пойду в нем на свадьбу»

«Я совместила воротник „Питер Пэн“ с необычным принтом»

«Впервые сшила платье по такой выкройке»

«Теперь я готова к осени!»

Праздничное платье, сшитое для подруги

«Я сама сшила свой костюм и вышла в нем на сцену»

Платье в стиле 1950-х

«Я работала над платьем своей мечты целый месяц и наконец сшила его. Вдохновлялась Dior»

Бомбическое! Будь у меня такой наряд, я носила бы его каждый день. © SheFloatsLikeaSwan / Reddit