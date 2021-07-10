18 девушек, которые на собственной шкуре убедились, что окрашивание волос лучше доверить профессионалам

Наверное, у каждой девушки есть в запасе история про неудачный домашний эксперимент с волосами. Иногда мы думаем: «Что сложного в этом окрашивании? Я и сама справлюсь». Но на деле оказывается, что никто не выполнит эту работу лучше профессионального стилиста или колориста.

Мы в AdMe.ru разыскали девушек, которые не побоялись поделиться своим печальным опытом и показали на весь интернет, чем закончилось их домашнее окрашивание. И каждую из них нам хочется поддержать добрым словом.

«Я дважды пыталась осветлить свои рыжие волосы и даже воспользовалась смывкой для краски. Мне никогда не вывести этот желтый цвет»

«Так разочарована! Я красилась в лазурный цвет, а получились вот такие пятна на голове»

«Подруга осветляла мои волосы и начала с корней. Теперь они выглядят вот так. Я в растерянности»

«Я хотела волосы пастельно-розового цвета, а получились оранжевые»

«Только что покрасила волосы. Кажется, я упустила кое-какие пряди»

«Это катастрофа. Я потратила $ 100 на профессиональную краску, и получилось вот что. Рассчитывала на дымчато-лавандовый оттенок»

«Я всего лишь хотела осветлить свою челку, но что-то пошло не так. Думала, оранжевый цвет исправит ситуацию, но это не помогло»

«Я допустила ошибку, а новую краску доставят только через неделю. Хорошо, что мне в ближайшие дни не нужно выходить из дома»

«Хотела покрасить волосы в пепельный цвет, но они почему-то стали вот такими. Ума не приложу, что теперь с этим делать»

«Я красилась в темно-медный цвет, но выгляжу теперь как морковка»

«Не знаю теперь, тонировать ли волосы самой, или все же обратиться к профессионалу»

«Я решила не надевать перчатки перед окрашиванием волос, потому что они были слишком большими и неудобными. Отмыть руки я смогла только через неделю»

«Я делала обесцвечивание, но не все волосы осветлились. Не понимаю, почему это произошло»

«Покрасила волосы в розовый и уже ненавижу этот цвет. Хочу теперь вернуть мой натуральный коричневый»

Кажется, девушке уже не исправить это своими силами. Придется идти к профессиональному колористу

«Покрасила свою сестру в фиолетовый цвет. Сначала мы обесцветили ее волосы, а потом нанесли краситель. Цвет получился синий, а потом и вовсе смылся кусками»

«Осветляла волосы, а они получились разноцветными. Неужели мне придется с этим смириться?»

«Домашнее осветление не удалось. К счастью, стилист смог сохранить хоть какие-то волосы на моей голове»