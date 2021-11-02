18 девушек и парней, которые решились на перемены и теперь не могут наглядеться в зеркало

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До 80 % женщин недовольны своим отражением в зеркале. Среди мужчин тоже бывают такие случаи. Если причины такой неудовлетворенности кроются не в психологических проблемах, а в наличии объективных дефектов, верный способ избавиться от нее — исправить изъян и начать наслаждаться жизнью.

Мы в AdMe.ru искренне радуемся за людей, которые изменили себя и теперь счастливы в своем новом облике.

«2 года ухода за кожей. Даже не догадывалась, каков прогресс, пока не сравнила эти 2 фотографии»

«Ввела ботокс в жевательные мышцы»

«Слегка схуднула к 19 годам»

«Полтора года после пластики. Я очень счастлива!»

«Исправила прикус и уже сняла брекеты»

«Спасибо спортзалу и половому созреванию»

«Ввела филлер в щеки и носогубные складки, а еще миорелаксант в подбородок, вокруг губ и в лоб»

Брекеты и пубертат — пройденный этап

«Я занялся своей кожей, подправил брови и пошел в тренажерный зал. Кроме того, отрастил волосы и обнаружил, что у меня папины кудри»

«Сбрасываю вес по 2-му кругу после того, как была парализована в результате тяжелой болезни»

«Наконец я чувствую, что подружилась со своей кожей»

«Похудела почти на 50 кг»

«Впервые за долгие годы у меня чистая кожа!»

«Мои зубы росли ужасно кривыми, и в 31 год я наконец смогла поставить брекеты»

До ринопластики, 1 месяц спустя и 4 месяца спустя

«Начала худеть в ноябре 2020-го. Уже сбросила 75 кг»

Двойная операция на челюсти — и вуаля!

«Мне 26, и я сделала лазерное омоложение. До процедуры, 1-й день после и 6-й день после»