18 девушек и парней, которые решились на перемены и теперь не могут наглядеться в зеркало
До 80 % женщин недовольны своим отражением в зеркале. Среди мужчин тоже бывают такие случаи. Если причины такой неудовлетворенности кроются не в психологических проблемах, а в наличии объективных дефектов, верный способ избавиться от нее — исправить изъян и начать наслаждаться жизнью.
Мы в AdMe.ru искренне радуемся за людей, которые изменили себя и теперь счастливы в своем новом облике.
«2 года ухода за кожей. Даже не догадывалась, каков прогресс, пока не сравнила эти 2 фотографии»
«Ввела ботокс в жевательные мышцы»
«Слегка схуднула к 19 годам»
«Полтора года после пластики. Я очень счастлива!»
«Исправила прикус и уже сняла брекеты»
«Спасибо спортзалу и половому созреванию»
«Ввела филлер в щеки и носогубные складки, а еще миорелаксант в подбородок, вокруг губ и в лоб»
Брекеты и пубертат — пройденный этап
«Я занялся своей кожей, подправил брови и пошел в тренажерный зал. Кроме того, отрастил волосы и обнаружил, что у меня папины кудри»
«Сбрасываю вес по 2-му кругу после того, как была парализована в результате тяжелой болезни»
«Наконец я чувствую, что подружилась со своей кожей»
«Похудела почти на 50 кг»
«Впервые за долгие годы у меня чистая кожа!»
«Мои зубы росли ужасно кривыми, и в 31 год я наконец смогла поставить брекеты»
До ринопластики, 1 месяц спустя и 4 месяца спустя
«Начала худеть в ноябре 2020-го. Уже сбросила 75 кг»
Двойная операция на челюсти — и вуаля!
«Мне 26, и я сделала лазерное омоложение. До процедуры, 1-й день после и 6-й день после»
А вы всегда были довольны своей внешностью или хотели что-то поменять?
Фото на превью antioxidantal / Reddit
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