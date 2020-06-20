18 девушек, чья непосредственность граничит с гениальностью
В каждой девушке есть доля своеобразного юмора, нетипичной логики и мастерской самоиронии. Когда все эти три кита объединяются, получается настолько неожиданный результат, что он вмиг разлетается по всему интернету.
Мы в AdMe.ru в который раз заявляем: обаяние женщин — в их непосредственности. Героини этой статьи только лишний раз это подтверждают.
«Школьники сейчас: имеют собственное мнение на любой счет, определились со своей позицией касательно мировых вопросов.
Я, когда была школьницей:...»
Когда чувство вины на лице написано
Ожидания разбились о жестокую реальность
«Это худшее мое фото из всех, которые когда-либо делали»
Когда бабушка немного не в настроении
Красота требует отчаянных решений
Подруги никогда не оставят в беде
Именно такой подход помогает придумывать новые блюда
«Моя 4-летняя дочь попросила себе настоящий ноутбук. Сделала ей вот это»
Хорошо, когда с мамой можно пошутить обо всем на свете
«Испекла жабохлеб»
А кто-то пошел дальше и решил испечь помимо жабы хлебную крысу, хлебную вошь и хлебную сколопендру
К производителям женского белья есть несколько вопросов
Женская солидарность иногда немного выходит за рамки
«У меня не было денег на робот-пылесос, и я соединила мотор и обычную щетку»
Почему не стоит ссориться с женой
«Приехал домой с работы и увидел жену в свадебном платье. Мы женаты 8 лет, и сегодня наша годовщина»
Не поймешь, кто предатель: весы или все-таки еда
А какое самое необычное воспоминание о женском юморе или нетипичном поступке есть у вас?