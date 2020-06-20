18 девушек, чья непосредственность граничит с гениальностью

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В каждой девушке есть доля своеобразного юмора, нетипичной логики и мастерской самоиронии. Когда все эти три кита объединяются, получается настолько неожиданный результат, что он вмиг разлетается по всему интернету.

Мы в AdMe.ru в который раз заявляем: обаяние женщин — в их непосредственности. Героини этой статьи только лишний раз это подтверждают.

«Школьники сейчас: имеют собственное мнение на любой счет, определились со своей позицией касательно мировых вопросов.

Я, когда была школьницей:...»

Когда чувство вины на лице написано

Ожидания разбились о жестокую реальность

«Это худшее мое фото из всех, которые когда-либо делали»

Когда бабушка немного не в настроении

Красота требует отчаянных решений

Подруги никогда не оставят в беде

Именно такой подход помогает придумывать новые блюда

«Моя 4-летняя дочь попросила себе настоящий ноутбук. Сделала ей вот это»

Хорошо, когда с мамой можно пошутить обо всем на свете

«Испекла жабохлеб»

А кто-то пошел дальше и решил испечь помимо жабы хлебную крысу, хлебную вошь и хлебную сколопендру

К производителям женского белья есть несколько вопросов

Женская солидарность иногда немного выходит за рамки

«У меня не было денег на робот-пылесос, и я соединила мотор и обычную щетку»

Почему не стоит ссориться с женой

«Приехал домой с работы и увидел жену в свадебном платье. Мы женаты 8 лет, и сегодня наша годовщина»

Не поймешь, кто предатель: весы или все-таки еда