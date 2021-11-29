18 девушек, чьи идеи для маникюра нужно срочно скопировать и отнести своему мастеру
Для некоторых женщин маникюр — это не просто часть образа, но и любимое хобби. Они покупают лаки сотнями, разбираются в редких оттенках и стараются сделать дизайн ногтей оригинальным и модным.
Мы в АdMe.ru всегда не прочь полюбоваться на работу мастера. Некоторые картинки настолько запали нам в душу, что мы обязательно попробуем их повторить. А в бонус мы поместили доказательство, что маникюр любят делать даже те девочки, у которых не руки, а лапки.
«Мои ногти на Хеллоуин. Рисунок — дань уважения моей кошке, которая скончалась в эти выходные»
«Играю с оптическими иллюзиями»
«Открываю для себя желейные лаки, и мне нравится смешивать основные цвета, чтобы получить дополнительные»
«Первая попытка нейл-арта, и я очень горжусь»
«Я грызла ногти 25 лет и перестала 2 года назад, надеясь однажды сделать такой маникюр в день свадьбы»
«Сегодня у меня свадьба, и я действительно его сделала!»
«Иду на собеседование в библиотеку, поэтому нарисовала на ногтях „Очень голодную гусеницу“»
Мода на «Игру в кальмара» добралась и до маникюра
«Выбрала несколько цветов вне зоны комфорта моей мамы, и маникюр ей понравился»
«Нарисовала на ногте картину Боба Росса»
«Сделала себе „призрачные“ ногти»
«Накрасила ногти ко дню рождения»
«Я попросила розовый градиент, и мой мастер отлично меня понял»
«Сделала себе „крокодиловые“ ногти»
Радужные желейные лягушки
- Это просто потрясающе, я бы заплатила хорошие деньги за такой нейл-арт! © ugly-doris / Reddit
Прекрасный осенний розовый
- Кольца вместе с этим цветом великолепны. У вас хороший вкус! © Virvelvind / Reddit
«Муж спросил, специально ли я так накрасила ногти, чтобы они соответствовали отпуску»
«А в 2 слоя этот лак выглядит так, что я почувствовала себя диснеевской злой королевой»
«20 лет назад вышел фильм „Гарри Поттер и философский камень“. Сделала маникюр по этому поводу»
Бонус: первый маникюр хорошей девочки
А вам какой маникюр понравился настолько, что вы хотели бы полюбоваться им на своих руках?
Фото на превью LeMehr / Reddit
Поделиться этой статьёй