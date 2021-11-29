18 девушек, чьи идеи для маникюра нужно срочно скопировать и отнести своему мастеру

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Для некоторых женщин маникюр — это не просто часть образа, но и любимое хобби. Они покупают лаки сотнями, разбираются в редких оттенках и стараются сделать дизайн ногтей оригинальным и модным.

Мы в АdMe.ru всегда не прочь полюбоваться на работу мастера. Некоторые картинки настолько запали нам в душу, что мы обязательно попробуем их повторить. А в бонус мы поместили доказательство, что маникюр любят делать даже те девочки, у которых не руки, а лапки.

«Мои ногти на Хеллоуин. Рисунок — дань уважения моей кошке, которая скончалась в эти выходные»

«Играю с оптическими иллюзиями»

«Открываю для себя желейные лаки, и мне нравится смешивать основные цвета, чтобы получить дополнительные»

«Первая попытка нейл-арта, и я очень горжусь»

«Я грызла ногти 25 лет и перестала 2 года назад, надеясь однажды сделать такой маникюр в день свадьбы»

«Сегодня у меня свадьба, и я действительно его сделала!»

«Иду на собеседование в библиотеку, поэтому нарисовала на ногтях „Очень голодную гусеницу“»

Мода на «Игру в кальмара» добралась и до маникюра

«Выбрала несколько цветов вне зоны комфорта моей мамы, и маникюр ей понравился»

«Нарисовала на ногте картину Боба Росса»

«Сделала себе „призрачные“ ногти»

«Накрасила ногти ко дню рождения»

«Я попросила розовый градиент, и мой мастер отлично меня понял»

«Сделала себе „крокодиловые“ ногти»

Радужные желейные лягушки

Это просто потрясающе, я бы заплатила хорошие деньги за такой нейл-арт! © ugly-doris / Reddit

Прекрасный осенний розовый

Кольца вместе с этим цветом великолепны. У вас хороший вкус! © Virvelvind / Reddit

«Муж спросил, специально ли я так накрасила ногти, чтобы они соответствовали отпуску»

«А в 2 слоя этот лак выглядит так, что я почувствовала себя диснеевской злой королевой»

«20 лет назад вышел фильм „Гарри Поттер и философский камень“. Сделала маникюр по этому поводу»

Бонус: первый маникюр хорошей девочки