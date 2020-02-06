18 детей, которые точно знают, как довести своих родителей до белого каления

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Быть родителем — задача «со звездочкой». И хотя сегодня существует огромное количество полезной литературы, способной подготовить нас к этой роли, ни одна книга на самом деле не сделает это на 100 %. Живя под одной крышей с маленьким ангелочком, стоит быть всегда начеку: новые открытия ждут буквально на каждом шагу. И не все они из приятных.

AdMe.ru наткнулся на просторах сети на 18 человек, убедившихся в том, что дети частенько подобны стихийному бедствию, от которого нет спасения.

1. «Любимая дочка пришла и говорит мне: «Привет, пап. Что делаешь?»

2. «Купили для ребенка бассейн за $ 150, а он предпочитает ему ведро из-под краски»

3. «Каждый раз, когда мне хочется завести детей, я вспоминаю тот случай, когда мой двоюродный брат застрял в игровом автомате»

4. «Заведи детей», — гворили они. «Быть отцом — круто», — говорили они"

5. «Кажется, они чувствуют, что скрип пенопласта — самая настоящая пытка для меня»

6. От добра добра не ищут

7. Не случайно же говорят, что за ними нужен глаз да глаз

8. «Поймали сына на попытке нас обмануть, когда проверяли его знания перед тестом»

9. Ох уж эти навязчивые идеи!

10. Порой хватает даже секундного помутнения разума

11. «Вот что моя дочь нарисовала на обороте своей контрольной. В школе. Святые угодники!»

12. Л — логика

13. «Сын только что убедился, что номер 911 работает и на старых телефонах. Он играл в „Полицейских и воров“, и ему, видите ли, понадобилось подкрепление»

14. Родительские форумы как отдельный вид искусства

15. «Говорит: „Пошли покажу, что я кинула в унитаз“»

16. Подрастает гурман

«Она плачет из-за того, что я не разрешаю ей съесть свои пальцы на ноге».

17. Вот что такое подстава

18. «Когда родители молчат — это плохой знак. Момент, когда она поняла, что не может смыть нестираемый маркер»

А какой запоминающийся номер выкинули когда-то ваши дети? Как вы себя при этом повели?