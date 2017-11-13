18 детей, которые не оценили чувство юмора своих родителей. Зато интернет оценил
Совсем недавно нам казалось, что родители и интернет — понятия несовместимые. Но вот уже мамы и папы научились создавать аккаунты в соцсетях, да еще и умудрились прокачать свои навыки в чисто нашей «теме» — троллинге.
AdMe.ru собрал 18 доказательств того, почему детям стоит остерегаться родителей в сети. Зря мы недооценивали их чувство юмора.
1. Родители отобрали у дочки телефон за плохое поведение, но решили, что на этом останавливаться не стоит, и просунули эту записку под дверь
2. Новая платформа для материнских откровений
3. От подколов в сообщениях теперь никто не застрахован. Даже в переписке с мамой
4. Когда мама зарегистрировалась в Instagram и теперь просматривает твои «сториз»
5. А это уже очень тонко!
6. Месть — блюдо, которое подают в коробке
7. «Сестра выложила фото в Facebook и получила ответочку от папы»
8. Когда за троллинг берется вся семья
9. Отец все помнит
10. Когда родители вносят свои коррективы
11. Отец нашел способ, как мотивировать свою дочку, у которой сплошные двойки по математике
12. Просто у нее нет времени на нежности
13. Ибо нечего пить газировку
14. Когда мама не смогла определиться, заслужил ты десерт или нет
15. Видимо, они что-то да знают
16. Рожай, тролль, властвуй
17. И вдруг слово «гениально» заиграло совершенно иными красками
18. Лучше горькая правда в Facebook, чем сладкая ложь в реальной жизни
Фото на превью bmaxsim/twitter