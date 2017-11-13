18 детей, которые не оценили чувство юмора своих родителей. Зато интернет оценил

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Совсем недавно нам казалось, что родители и интернет — понятия несовместимые. Но вот уже мамы и папы научились создавать аккаунты в соцсетях, да еще и умудрились прокачать свои навыки в чисто нашей «теме» — троллинге. AdMe.ru собрал 18 доказательств того, почему детям стоит остерегаться родителей в сети. Зря мы недооценивали их чувство юмора.

1. Родители отобрали у дочки телефон за плохое поведение, но решили, что на этом останавливаться не стоит, и просунули эту записку под дверь

2. Новая платформа для материнских откровений

3. От подколов в сообщениях теперь никто не застрахован. Даже в переписке с мамой

4. Когда мама зарегистрировалась в Instagram и теперь просматривает твои «сториз»

5. А это уже очень тонко!

6. Месть — блюдо, которое подают в коробке

7. «Сестра выложила фото в Facebook и получила ответочку от папы»

8. Когда за троллинг берется вся семья

9. Отец все помнит

10. Когда родители вносят свои коррективы

11. Отец нашел способ, как мотивировать свою дочку, у которой сплошные двойки по математике

12. Просто у нее нет времени на нежности

13. Ибо нечего пить газировку

14. Когда мама не смогла определиться, заслужил ты десерт или нет

15. Видимо, они что-то да знают

16. Рожай, тролль, властвуй

17. И вдруг слово «гениально» заиграло совершенно иными красками

18. Лучше горькая правда в Facebook, чем сладкая ложь в реальной жизни