18 детей, чья непосредственность в два счета сведет с ума любого взрослого

Каждому родителю уже давно пора книги издавать о бесконечных детских выкрутасах. А уж чего стоят фразочки ребятни, которые могут каждого жизни научить. Ведь и правда, «убрать игрушки» и «убрать все игрушки» — совершенно разные просьбы. Да и 9 печенек разделить на двоих можно очень простым способом.

Мы в AdMe.ru обожаем читать о том, как по-своему видят мир дети, и надеемся, что эти истории зацепят и вас. А в бонусе мы припасли доказательство того, что, даже слегка повзрослев, младшие члены семьи продолжают еще как отжигать.

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Реприза в музыке означает повтор произведения или его части (прим. AdMe.ru).

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Бонус: когда детский возраст прошел, а та самая непосредственность — нет